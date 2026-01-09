El duelo entre Santos Laguna y Necaxa se jugará este sábado dentro de la Jornada 1 (J1)del Clausura 2026 de la Liga MX. Ambos equipos llegan con la mira puesta en recuperar protagonismo tras quedarse en la orilla del Play-In el torneo pasado. A continuación, te contamos a qué hora empieza y dónde podrás verlo EN VIVO.

Santos vs Necaxa: Así llegan los equipos a la J1 del Clausura 2026

Este sábado 10 de enero se vivirá un duelo de cuentas pendientes en la cancha del Estadio TSM entre dos equipos que buscan volver a la zona de competencia real en el Clausura 2026.

Santos Laguna presentó una mejoría evidente en la recta final del Apertura 2025, aunque ese repunte no fue suficiente para alcanzar la repesca. El conjunto lagunero cerró el torneo en el lugar 11 de la tabla, con 20 puntos, producto de seis victorias, dos empates y nueve derrotas, quedándose a solo una unidad de la zona de Play-In.

En el rubro ofensivo, los Guerreros registraron 22 goles a favor, mientras que defensivamente permitieron 28 anotaciones, para una diferencia de -6. El equipo concluyó su participación con una victoria 1-0 ante Pachuca en la última jornada, un triunfo que sirvió para cerrar con dignidad el torneo, pero que resultó insuficiente para mantener vivas sus aspiraciones de clasificación.

Por su parte, Necaxa atravesó un Apertura 2025 marcado por la irregularidad bajo la conducción de Fernando Gago. El conjunto hidrocálido alternó actuaciones destacadas con errores recurrentes, especialmente en el sector defensivo, situación que le impidió sostener una racha positiva y lo relegó a la parte baja de la clasificación general.

Los Rayos finalizaron el torneo en el lugar 13, con 17 puntos, tras sumar cuatro victorias, cinco empates y ocho derrotas. A la ofensiva lograron 24 goles, pero recibieron 32, convirtiéndose en una de las defensas más vulnerables del certamen. Su participación concluyó con un empate 1-1 frente a Mazatlán, resultado que confirmó su eliminación sin opciones reales de avanzar al Play-In.

El antecedente inmediato favorece a Necaxa, que goleó 4-1 a Santos en la J16 del pasado certamen, en Aguascalientes. Ahora, los laguneros buscan hacer valer la localía, mientras que los Rayos necesitan demostrar mayor equilibrio defensivo fuera de casa.

Dónde ver EN VIVO el partido Santos vs Necaxa de la J1 – Liga MX

Este sábado, Santos Laguna recibirá a Necaxa en el Estadio TSM, en Torreón, Coahuila, por la J1 del Clausura 2026. El partido comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y estará disponible a través de televisión por streaming.

Fecha y hora: Sábado 10 de enero, 19:00 horas

Sábado 10 de enero, 19:00 horas Estadio: TSM, Torreón, Coahuila

TSM, Torreón, Coahuila Transmisión: ViX Premium

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

