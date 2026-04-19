El enfrentamiento entre el Manchester City y el Arsenal en el Etihad Stadium prácticamente garantiza que uno de los dos equipos conquiste al menos un título en esta temporada.

Los “Gunners” llevan buscando su decimocuarta liga desde la histórica campaña de los Invencibles en 2003-04. Durante este periodo, varias figuras destacadas del club no lograron alzar la Premier League, algo que también afecta a la actual generación de talento, con nombres como Bukayo Saka, William Saliba y Declan Rice. Aunque un empate o una derrota no eliminarían por completo sus opciones, pero un triunfo los dejaría prácticamente como campeones.

Para Mikel Arteta, este escenario supondría consolidarse como un técnico capaz no solo de imponerse a su mentor en la pelea por el título, sino también de terminar con una larga sequía. Esto impactaría directamente en la percepción del Arsenal de cara a la UEFA Champions League, donde actualmente aparece por detrás del Bayern de Múnich, en un nivel similar al Paris Saint-Germain y por encima del Atlético de Madrid.

Por su parte, el City de Pep Guardiola ya ha conquistado todos los títulos importantes, superó al Liverpool en una final esta temporada y parte como principal candidato a ganar la FA Cup. Finalizar en segundo lugar en la liga sería un golpe duro y marcaría un relevo poco ideal en caso de que Guardiola deje el club, aunque su legado permanecería intacto.

¿Cuándo y dónde ver Arsenal vs Manchester City?

Fecha: Sábado 19 de abril

Horario: 9:30 horas

Canal: HBO Max

