Santiago Sandoval: 5 datos del futbolista de 18 años que le dio la clasificación a Chivas

Santiago Sandoval pasó de suplente a héroe absoluto de las Chivas en apenas tres minutos. El delantero de 18 años marcó un doblete decisivo ante Tigres y lideró una remontada histórica que metió al Guadalajara a las semifinales de la Liga MX en una de las noches más emocionantes del Clausura 2026.

5 datos de Santiago Sandoval

1.- Llegó a Chivas con apenas 16 años

Santiago Sandoval arribó a las fuerzas básicas del Guadalajara en 2024 para integrarse a la categoría Sub-17.

El atacante veracruzano rápidamente llamó la atención por sus condiciones ofensivas y capacidad para competir contra futbolistas mayores.

2.- Es hijo de un exjugador rojiblanco

El delantero sigue los pasos de su padre, Luis Alonso “El Negro” Sandoval, quien también defendió la camiseta de las Chivas tras surgir de la cantera del club. El apellido Sandoval ya tenía historia dentro del Guadalajara, aunque ahora Santiago busca escribir la suya propia.

3.- Su ascenso fue completamente fuera de lo normal

A diferencia de otros juveniles, Santiago Sandoval no pasó por el proceso habitual dentro de la institución.

El atacante dio el salto directo al primer equipo sin jugar en la Sub-21 ni tener participación en el Tapatío de la Liga de Expansión. Ese crecimiento acelerado terminó siendo respaldado por Gabriel Milito, quien confió en él desde su llegada al banquillo rojiblanco.

4.- Debutó en el Apertura 2025

El primer partido oficial de Santiago Sandoval con las Chivas ocurrió en la Jornada 1 del Apertura 2025 frente al León. Durante ese torneo, el juvenil ganó protagonismo dentro del equipo y asumió funciones importantes en el esquema ofensivo, especialmente durante la ausencia de Roberto “Piojo” Alvarado por lesión.

5.- Aprovechó una nueva oportunidad en plena Liguilla

Después de perder protagonismo y volver a la banca durante parte de la temporada, Sandoval recibió nuevamente la confianza de Gabriel Milito. La ausencia de futbolistas convocados al Mundial 2026 abrió espacios dentro del plantel, y el delantero respondió justamente en el escenario más importante: una eliminatoria frente a Tigres.

Con apenas 18 años, Santiago Sandoval ya protagonizó una de las noches más importantes recientes para las Chivas. Lo que parecía una eliminación casi segura terminó convirtiéndose en una remontada épica gracias a un futbolista que hace apenas meses todavía intentaba abrirse espacio dentro del club.

Ahora, el delantero mexicano enfrentará un nuevo reto en semifinales, donde la expectativa alrededor de su nombre será mucho mayor. Por lo pronto, el Guadalajara encontró algo que parecía urgente en plena Liguilla: un nuevo héroe inesperado.

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