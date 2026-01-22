Los Astros de Jalisco quieren ir por BCLA y Cibacopa

Los Astros de Jalisco están listos para iniciar un nuevo año en la duela, en esta ocasión con una agenda un poco más cargada de lo habitual, pues además de su participación en la Liga Mexicana de Básquetbol Cibacopa en la que defenderán el título, también jugarán, por primera vez en su historia, la Basketball Champions League, el campeonato de clubes más importante de FIBA Américas.

El objetivo de la organización tapatía para los dos primeros torneos que disputan en el año traerá consigo la máxima exigencia, pues refrendar la corona en el certamen nacional e imponerse en el panorama continental a pesar de ser su debut, es la mentalidad del presidente de la franquicia, Teo Zubía.

“De cara a Cibacopa es volver a quedar campeones, ese es el objetivo siempre de Astros de Jalisco en cualquier competencia. Es una liga que nos ha ido muy bien y esperemos que este año sea igual. En la Champions es lo mismo, es una liga internacional, de campeones de clubes, es una competencia que nunca hemos jugado, eso es importante”, apuntó Zubía.

En el calendario de los jaliscienses coinciden los partidos de fase de grupos ante los Paisas de Medellín y los Caimanes del Villavicencio (campeones y subcampeones de Colombia, respectivamente) con la pretemporada para la Cibacopa, lo que puede representar una desventaja contra equipos con más ritmo reciente.

“El resto de los clubes están participando en sus ligas actualmente. Tienen cierta ventaja ante nosotros que iniciamos el año con la participación en la Champions. Si estuviéramos en medio de la temporada sería más fácil”, dijo Zubía.

Ante esto, la principal característica que buscó la directiva para el armado del roster fue la experiencia, sobre todo de hombres mexicanos, ya que para la BCL la mitad de jugadores deben serlo -tres más deben ser de latinoamérica y otros tres del resto del mundo- , además del impulso que buscan para los basquetbolistas nacionales y no están descartados los cambios en la plantilla según el progreso y desgaste en ambas competencias.

“Siempre buscamos tener una base de jugadores de selección nacional. Este año vamos a tener jugadores muy experimentados. Poderles ofrecer la participación en BCL, Cibacopa y posiblemente la Liga Nacional lo hace más atractivo (venir a Astros). Tendremos jugadores veteranos, otros que nunca habían participado en la liga y otros muy conocidos en México”.

“Hay que empezar la Champions para verlos y su rendimiento, en BCLA vas avanzando conforme vas ganando, si vamos a la siguiente fase vamos a ver cuáles pueden jugar Cibacopa sin alguna afectación física o de lesiones, hay que ver quién de esos pudieran estar en Cibacopa, debemos cuidar mucho las cargas, pero queremos que la mayoría de jugadores en Champions la disputen para seguir con ese engranaje”, declaró el presidente.

Entre los nombres para la disputa continental destacan el seleccionado nacional, Paul Stoll, Karim Rodríguez, Moisés Andriassi e Israel Gutiérrez como viejos conocidos de la afición tapatía y Trey Burke, ex NBA con un breve paso por los Capitanes de la CDMX en la G-League.

Además, el presidente destacó la labor del entrenador, Ivan Déniz, quien llegó en 2025 al club, ha pulido un estilo e identidad, logró devolverle el título de Cibacopa a Jalisco y le dieron la confianza para la Liga Nacional de Baloncesto Profesional.

“No es solo estar en la oficina, realmente trabaja y el resultado lo pueden ver en la cancha, equipos con personalidad, desarrollo de jugadores, minutos a mexicanos que para mí es primordial, les da la pelota, la oportunidad en momentos importantes de los partidos, realmente trabaja y confía en sus jugadores”.

“Si tú ves a Astros vas a ver basquetbol, fundamentos clave, más europeo. Otros equipos apuestan por lo atlético y explosivo, nosotros trabajamos con orden, jugadas, reglas claras y eso al final del día nos da una ventaja importante. Trabajando así, dándole importancia a la defensa, al final en una temporada o serie larga somos muy complicados”, añadió el mandamás.

El equipo seguirá entrenando este fin de semana en la Arena Astros, antes de viajar a Colombia el lunes 26 de enero. Su debut en la Basketball Champions League Américas será el día 28 ante los Caimanes y el 29 se medirán a los Paisas. Su primer partido de Cibacopa será hasta el 17 de febrero en casa contra los Ángeles de la CDMX.

Calendario de Astros en Basketball Champions League

28 enero: vs Caimanes en Medellín

29 enero: vs Paisas en Medellín

1 febrero: vs Caimanes en Villavicencio

2 febrero: vs Paisas en Villavicencio

10 febrero: vs Paisas en Guadalajara

12 febrero: vs Caimanes en Guadalajara

Plantilla de Astros en Basketball Champions League

Moisés Andriassi - Base/ Nacional

Karim Rodríguez - Escolta/ Nacional

Diego Willis - Escolta/ Nacional

Víctor Álvarez - Base/ Nacional

Israel Gutiérrez - Centro/ Nacional

Paul Stoll - Base/ Nacional

Michael Carrera - Ala-pivot/ LATAM

Adonys Henriquez - Alero/ LATAM

Tyran De Lattibeaudiere - Ala-pivot/ LATAM

Daishon Smith - Base/ Resto del mundo

Chris Perry - Centro/ Resto del mundo

Trey Burke - Base/ Resto del mundo

