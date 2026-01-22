Con el torneo en marcha y la reestructuración deportiva en curso, Chivas continúa ajustando su plantel. Dos de los nombres que no entran en los planes del cuerpo técnico encabezado por Gabriel Milito son Alan Pulido y Erick Gutiérrez, por lo que la directiva analiza distintos escenarios para resolver la situación de ambos futbolistas.

El caso de Erick Gutiérrez es el que presenta mayor movimiento. Aunque el mediocampista tenía la intención de mantenerse en el club, ha mostrado apertura para escuchar propuestas. Su nombre ha circulado con fuerza en el mercado; no obstante, el salario que percibe ha complicado su salida a otro equipo del futbol mexicano.

Una de las opciones más cercanas fue Pachuca, club que mantuvo negociaciones con el Guadalajara, incluso con la posibilidad de que Chivas absorbiera parte del sueldo del jugador. Sin embargo, el acuerdo no se concretó, aunque el interés de los Tuzos permanece.

Mientras tanto, dentro de la institución se valora la posibilidad de que Gutiérrez continúe ligado al club, cumpla su contrato y tenga participación en fuerzas básicas, asumiendo un rol de mentor para los jóvenes, fórmula que ya fue utilizada con Isaac Brizuela en el torneo anterior.

Además, en días recientes apareció una alternativa desde la MLS, ya que LAFC mostró interés en el mediocampista. Por ahora no existen pláticas formales, pero no se descarta que en el corto plazo inicien negociaciones para una venta o un préstamo con opción a compra.

En contraste, la situación de Alan Pulido luce pausada. El delantero también quedó fuera del proyecto deportivo, pero hasta el momento no ha recibido ofertas formales, ni del futbol mexicano ni de la MLS, lo que ha complicado su posible salida.

Sobre un eventual regreso a Rayados de Monterrey, versiones cercanas a la directiva rojiblanca aseguran que no ha existido ningún acercamiento ni negociaciones formales para el retorno del atacante.

MF

