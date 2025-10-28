En medio de un torneo lleno de altibajos para los rojinegros del Atlas, una luz de esperanza ha surgido desde sus Fuerzas Básicas. Se trata de Sergio Ismael Hernández Flores, un joven de 21 años que ha comenzado a escribir su propia historia en la Primera División. Con apenas unos meses en el máximo circuito, el zapopano ha demostrado tener la entrega y el talento necesarios para ganarse un lugar en el once titular.

Formado en las inferiores rojinegras, Hernández representa la esencia de lo que el Atlas siempre ha presumido: formar jugadores con identidad, técnica y carácter. Su debut llegó el 11 de julio de 2025 ante Puebla, bajo las órdenes de Gonzalo Pineda, quien no dudó en darle la oportunidad a un jugador que venía destacando por su dinamismo y disciplina en el terreno de juego.

Desde entonces, Diego Cocca ha apostado por darle continuidad, confiando en su versatilidad y compromiso. Sergio puede desempeñarse como volante por izquierda, por derecha, carrilero o incluso como lateral, lo que lo convierte en una pieza valiosa dentro del esquema rojinegro. Su capacidad para adaptarse a diferentes funciones le ha permitido sumar minutos importantes y mostrarse como un futbolista confiable en distintas posiciones.

Hernández se distingue por su velocidad, sacrificio y sentido táctico, características que lo hacen sobresalir en un plantel que busca equilibrio entre juventud y experiencia. Aunque aún no ha marcado goles en Liga MX, su participación constante refleja la confianza que el cuerpo técnico ha depositado en él.

En un torneo donde Atlas ha tenido dificultades para mantenerse entre los puestos de clasificación, el desempeño de jugadores como Sergio Hernández representa un soplo de optimismo para la afición. Su irrupción es una muestra de que el proyecto formativo del club sigue rindiendo frutos, y que el futuro rojinegro tiene bases sólidas.

Apenas comienza su camino, pero Hernández ya da señales de madurez y compromiso. A sus 21 años, el zapopano encarna el sueño de muchos canteranos: defender con orgullo los colores del Atlas y consolidarse como titular en el fútbol mexicano.

Ficha técnica

Nombre completo: Sergio Ismael Hernández Flores

Fecha de nacimiento: 2 de mayo de 2004

Lugar de nacimiento: Zapopan, Jalisco, México

Edad: 21 años

Estatura: 1.63 m

Peso: 59 kg

Debut en Liga MX: Puebla vs Atlas — 11 de julio de 2025

Estadísticas del Torneo Apertura 2025

Partidos jugados: 11

Titular: 8

Minutos jugados: 690

Goles: 0

Asistencias: —

Tarjetas amarillas: 1

Tarjetas rojas: 0

Cualidades

Polivalente (juega por ambas bandas y como lateral)

Velocidad y desborde

Buena lectura táctica

Disposición defensiva y ofensiva

Espíritu competitivo y formativo

