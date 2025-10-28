Grupo Pachuca se pronuncia tras orden de aprehensión contra Jesús Martínez

Grupo Pachuca se pronunció tras la orden de aprehensión girada contra su presidente, Jesús Martínez Patiño, por un juez de control de la Ciudad de México. La medida, emitida el 27 de octubre, también incluye a Hipólito Gerardo Cabrera Acosta, otro directivo de la organización.

En un comunicado, la institución calificó la decisión judicial como una acción “excesiva y violatoria de los derechos fundamentales” de sus directivos, señalando que el proceso se ha llevado a cabo con irregularidades y actos que califican de intimidatorios.

La orden de captura está relacionada con un juicio mercantil entre Grupo Pachuca y Fox Sports México, empresa que acusa a los directivos de “desobediencia de particulares” por permitir la transmisión de los partidos de Pachuca y León, clubes pertenecientes a la organización, pese a disputas contractuales vigentes.

El comunicado también subraya que, el pasado 3 de octubre, la defensa fue notificada sobre la posibilidad de que ambos directivos fueran vinculados a proceso y sujetos a prisión preventiva justificada, medida que —según el grupo— no corresponde al tipo de delito imputado conforme al marco legal.

Grupo Pachuca recordó que su relación comercial con Grupo Lauman, propietario de Fox Sports México, concluyó el 26 de mayo de 2024. A partir de esa fecha, aseguró, firmaron un nuevo contrato con otra empresa para la transmisión de sus encuentros, con el “consentimiento expreso” del propio Grupo Lauman.

Finalmente, la organización reiteró su confianza en el proceso legal y en la defensa de sus directivos, afirmando que las acusaciones carecen de sustento y que continuarán colaborando con las autoridades para esclarecer el caso.

�� | COMUNICADO DE PRENSA - GRUPO PACHUCA pic.twitter.com/OdStfsGJFv — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) October 29, 2025

SV