El duelo entre Atlético de San Luis y Tigres se jugará este domingo dentro de la Jornada 1 (J1) del Clausura 2026 de la Liga MX. Ambos equipos arrancan el torneo con realidades muy distintas, pero con objetivos claros en el inicio de la fase regular. Te decimos a qué hora empieza y dónde podrás verlo EN VIVO.

San Luis vs Tigres: Así llegan los equipos a la J1 del Clausura 2026

Este domingo 11 de enero se vivirá un duelo que, en el papel, luce muy dispar si se toma como referencia la tabla del torneo pasado, aunque con matices interesantes por el poderío ofensivo individual del conjunto potosino.

Tigres llega al Clausura 2026 con la motivación de revancha tras quedarse a un paso del título. El equipo dirigido por Guido Pizarro cerró el Apertura 2025 como subcampeón, luego de terminar segundo en la fase regular con 36 puntos, producto de 10 victorias, seis empates y solo una derrota. Fue una de las ofensivas más efectivas del torneo con 35 goles y de las mejores defensas, al permitir apenas 16 tantos. Su cierre fue dramático, al caer en una final épica ante Toluca definida en tanda de penales tras un empate global de 2-2.

Por su parte, San Luis tuvo un torneo de contrastes en el Apertura 2025. Finalizó en la posición 15 con 16 puntos, luego de sumar cinco triunfos, un empate y 11 derrotas. Aunque contó con una ofensiva productiva de 25 goles, su fragilidad defensiva, reflejada en 29 tantos recibidos, fue determinante. Uno de los principales problemas del equipo fue la falta de concentración para cerrar partidos. Su jugador a seguir es João Pedro, de los líderes de goleo del certamen pasado.

Dónde ver EN VIVO el partido San Luis vs Tigres de la J1 – Liga MX

Este domingo 11 de enero, Atlético de San Luis recibirá a Tigres en el Estadio Alfonso Lastras de San Luis Potosí, por la J1 del Clausura 2026. El partido comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse EN VIVO por televisión de paga y streaming.

Fecha y hora: Domingo 11 de enero, 19:00 horas

Domingo 11 de enero, 19:00 horas Estadio: Alfonso Lastras, San Luis Potosí, San Luis Potosí

Alfonso Lastras, San Luis Potosí, San Luis Potosí Transmisión: ESPN, Disney+ Premium

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

