La actividad del futbol mexicano continúa y los aficionados de todo el país buscan las mejores opciones para sintonizar la Liga MX EN VIVO, con el objetivo de no perderse ningún detalle de los partidos de hoy miércoles 22 de abril de 2026. Esta vibrante fecha doble, que representa la Jornada 16 (J16) y penúltima fecha de la fase regular, llega a su esperada conclusión esta noche tras haber iniciado ayer martes con duelos de alta tensión que comenzaron a definir el rumbo de varios clubes.

Los equipos que saltan a la cancha este miércoles tienen la obligación de sumar unidades para mantenerse con vida en la competencia, sabiendo perfectamente que el margen de error es prácticamente nulo a estas alturas del certamen, y sobre todo después de los resultados de ayer.

El Torneo Clausura 2026 ya está en su recta final y la presión es grande para las escuadras que todavía aspiran a conseguir un boleto a la Liguilla , y están conscientes de que un tropiezo doloroso en esta jornada podría condenar a los clubes a la eliminación, obligándolos a despedirse del torneo o a depender de combinaciones de resultados sumamente complejas que escapan de su control.

Partidos HOY miércoles 22 de abril – Liga MX EN VIVO

Los aficionados podrán seguir los encuentros EN VIVO a través de televisión y plataformas digitales.

Atlas vs Tigres | 19:00 | TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube, Canal 5 |

San Luis vs Santos | 19:00 | ESPN, Disney+ Premium, ViX Premium |

Mazatlán vs Toluca | 19:00 | FOX One, Azteca Deportes Network, FOX, Azteca 7 |

Tijuana vs Pachuca | 21:00 | FOX One, FOX |

Necaxa vs Chivas Guadalajara | 21:00 | Claro Sports, ViX Premium, Clarosports.com, Claro Sports YouTube, Pluto TV, TUDN, Azteca Deportes Network, Canal 5, Azteca 7

Resultados y más de la Liga MX

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* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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