El duelo entre Atlético de San Luis y Pachuca se jugará este sábado como parte de la Jornada 11 (J11) del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Ambos equipos arriban con la necesidad de sumar puntos en una etapa del campeonato en la que cada resultado puede tumbar las aspiraciones de cara al final de la fase regular.

El Estadio Libertad Financiera será el escenario de este enfrentamiento entre dos equipos que aspiran al menos a avanzar a la siguiente ronda.

San Luis llega a este compromiso ubicado en el lugar 11 de la clasificación con 10 puntos, luego de diez jornadas. El equipo que será local en esta ocasión intentará aprovechar su condición para sumar unidades que lo acerquen a los puestos de Liguilla.

En la pasada fecha 10, el conjunto potosino fue derrotado por Cruz Azul por marcador de 3-0.

Pachuca, mientras tanto, ha tenido un torneo más sólido y se mantiene en la parte alta de la clasificación. Los Tuzos ocupan el cuarto lugar con 20 puntos, resultado de una buena campaña que los mantiene entre los candidatos a aparecer en la Fiesta Grande del futbol mexicano. En la J10, vencieron al Puebla por 2-0, por lo que arriban a este duelo con mejores ánimos.

Dónde ver EN VIVO el partido San Luis vs Pachuca de la J11 - Liga MX

Este sábado 14 de marzo, Atlético de San Luis recibirá a Pachuca en el Estadio Libertad Financiera de San Luis Potosí, dentro de las acciones de la J11 del Clausura 2026 de la Liga MX. El partido comenzará a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de televisión de paga y streaming. También podrás seguir las jugadas y el marcador en las redes de ambos equipos y conocer el resultado final en EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Sábado 14 de marzo, 17:00 horas

Sábado 14 de marzo, 17:00 horas Estadio: Alfonso Lastras, San Luis Potosí

Alfonso Lastras, San Luis Potosí Transmisión: ESPN y Disney+ Premium

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

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