El mexicano Sergio "Checo" Pérez (Cadillac) dejó ver este sábado 14 de marzo que su objetivo de cara al Gran Premio de China de mañana domingo, aparte de terminar la carrera, es ESTO: "pelear" contra Aston Martin, otro de los equipos abocados a la cola de la parrilla en este inicio de temporada 2026.

"Ojalá mañana podamos tener una buena carrera con los Aston y luchar contra ellos", explicó el piloto jalisciense en declaraciones posteriores a la clasificación, en la que no pudo pasar de la última posición y de la que saldrá en la carrera en Shanghái.

"Lamentablemente, la clasificación se vio afectada", dijo Checo Pérez. "Salimos tarde, perdimos un intento y después tuve un problema de aplicación de energía que nos costó mucho tiempo. Tuvimos muy mala suerte, le veía más potencial", agregó.

Sobre el progreso de Cadillac, escudería debutante esta temporada, el mexicano quiso restar presión: "Aún son los primeros días para el equipo. Obviamente, estamos aprendiendo y ojalá que mañana podamos terminar la carrera".

Checo Pérez, en el GP de China 2026

La temporada 2026 de la F1 continúa con el Gran Premio de China, segunda fecha del campeonato, que se disputará del 12 al 15 de marzo en el Circuito Internacional de Shanghái.

En esta carrera, el piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez tendrá su segunda participación del año con la escudería Cadillac, luego de finalizar en la posición 16 durante la carrera inaugural en Australia.

El trazado chino, inaugurado en 2004, cuenta con una longitud de 5.451 kilómetros y la competencia principal está programada a 56 vueltas, con salida el domingo 15 de marzo a la 01:00 horas, tiempo del centro de México.

*Con información de EFE

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