Anunciada como una final adelantada, Estados Unidos y República Dominicana chocarán en una de las llaves de Semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2026 con realidades completamente diferentes. Si bien el conjunto de las barras y las estrellas es el equipo anfitrión, está lejos de considerarse como favorito para llevarse la victoria ante un conjunto caribeño que ha sido avasallador en todo el torneo con una ofensiva explosiva.

Este domingo 15 de marzo a las 18:00 horas, habrá un duelo de gigantes en el loanDepot Park de Miami. Dos países que son potencia en el rey de los deportes se enfrentarán por el pase a la final del Clásico Mundial, prometiendo un encuentro electrizante. Por un lado, los estadounidenses buscarán instalarse por segunda edición consecutiva en el juego por el campeonato; mientras que los dominicanos intentarán regresar a una final desde 2013, año en el que se coronaron.

Aunque en el papel ambos equipos son de los principales candidatos para llevarse la corona, la verdad es que Estados Unidos no ha presentado el paso tan dominante que se esperaba. Terminó la fase de grupos con récord de 3-1 y esperando resultados ajenos para avanzar a los Cuartos de Final; ya en esta instancia, se enfrentó a Canadá, y sufrió hasta el último inning para poder consumar su boleto a Semifinales.

Por el contrario, la novena quisqueyana ha sido demoledora en todo el certamen. Culminó como líder del grupo D con marca de 4-0 y, en la siguiente ronda, eliminó a Corea del Sur por la vía del nocaut tras vencerla por 10-0 en siete entradas. Un home run de tres carreras de Austin Wells fue suficiente para que se aplicara la regla de la misericordia.

República Dominicana ha sido un conjunto equilibrado, pero sin duda alguna su ofensiva ha sido su fortaleza más grande. En sus cinco victorias, los dominicanos han conseguido 51 rayitas y únicamente registran 10 en contra. Son líderes a nivel colectivo en carreras anotadas, jonrones (14), base por bolas negociadas (39), promedio de bateo (.312), porcentaje de embasarse (.453) y OPS (1.090).

Ante esa maquinaria deberá trabajar el abridor Paul Skenes, quien obtuvo su primera victoria del torneo frente a México después de haber lanzado en cuatro entradas de un hit, siete ponches y una base por bolas.

Del otro lado, estará el veterano Luis Severino con la responsabilidad de guiar a la República Dominicana a una posible final, enfrentando a una ofensiva estadounidense que ha conseguido siete batazos de cuatro esquinas y registra .283/.415/.468.

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OB

