A días de que arranque de manera oficial la Copa Mundial Sub-17 Qatar 2025, la FIFA presentó este jueves 30 de octubre a "Boma", un búho del desierto que será la mascota oficial del torneo.Esta ave simbólica no solo representa la sabiduría y la visión aguda, sino que rinde homenaje al legendario entrenador serbio Velibor "Bora" Milutinovic, una figura clave en el desarrollo del futbol qatarí y exdirector técnico de la Selección Mexicana en 1986."Boma" llega en un momento épico: del 3 al 27 de noviembre, Qatar acogerá el primer Mundial Sub-17 con 48 selecciones, un formato ampliado que promete un ambiente festivo en el innovador complejo Aspire Zone de Doha.El nombre "Boma" significa "búho" en árabe y es un guiño directo a Milutinovic, quien dirigió a cinco selecciones distintas en Copas del Mundo consecutivas entre 1986 y 2002: México, Costa Rica, Estados Unidos, Nigeria e China.Tras su retiro como técnico, se mudó a Qatar en 2009, donde ha actuado como consultor, mentor y embajador del futbol local. Contribuyó decisivamente en la candidatura que llevó a Qatar a organizar la Copa Mundial de la FIFA 2022, y ha sido asesor en la Academia Aspire, cuna de talentos que han impulsado a la selección qatarí a clasificarse para la Copa Mundial de la FIFA 26 y a ganar la Copa de Asia de la AFC.El búho del desierto encarna al ojeador, esa figura inadvertida pero esencial en el futbol.Al igual que Milutinovic, "Boma" simboliza la experiencia y la inteligencia para detectar y fomentar promesas. Con su plumaje característico y unas gafas prominentes que resaltan su "ojo para el talento", el ave representa la búsqueda global de futuras estrellas.Este torneo ha lanzado al estrellato a leyendas como Gianluigi Buffon, Luís Figo, Xavi Hernández, Eden Hazard, Andrés Iniesta, Neymar, Ronaldinho, Son Heung-min y Francesco Totti.