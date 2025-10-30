A días de que arranque de manera oficial la Copa Mundial Sub-17 Qatar 2025, la FIFA presentó este jueves 30 de octubre a "Boma", un búho del desierto que será la mascota oficial del torneo.

Esta ave simbólica no solo representa la sabiduría y la visión aguda, sino que rinde homenaje al legendario entrenador serbio Velibor "Bora" Milutinovic, una figura clave en el desarrollo del futbol qatarí y exdirector técnico de la Selección Mexicana en 1986.

"Boma" llega en un momento épico: del 3 al 27 de noviembre, Qatar acogerá el primer Mundial Sub-17 con 48 selecciones, un formato ampliado que promete un ambiente festivo en el innovador complejo Aspire Zone de Doha.

¿Qué significa el nombre de la mascota para la Copa del Mundo Sub-17 de Qatar 2025?

El nombre "Boma" significa "búho" en árabe y es un guiño directo a Milutinovic, quien dirigió a cinco selecciones distintas en Copas del Mundo consecutivas entre 1986 y 2002: México, Costa Rica, Estados Unidos, Nigeria e China.

Tras su retiro como técnico, se mudó a Qatar en 2009, donde ha actuado como consultor, mentor y embajador del futbol local. Contribuyó decisivamente en la candidatura que llevó a Qatar a organizar la Copa Mundial de la FIFA 2022, y ha sido asesor en la Academia Aspire, cuna de talentos que han impulsado a la selección qatarí a clasificarse para la Copa Mundial de la FIFA 26 y a ganar la Copa de Asia de la AFC.

El búho del desierto encarna al ojeador, esa figura inadvertida pero esencial en el futbol.

Al igual que Milutinovic, "Boma" simboliza la experiencia y la inteligencia para detectar y fomentar promesas. Con su plumaje característico y unas gafas prominentes que resaltan su "ojo para el talento", el ave representa la búsqueda global de futuras estrellas.

Este torneo ha lanzado al estrellato a leyendas como Gianluigi Buffon, Luís Figo, Xavi Hernández, Eden Hazard, Andrés Iniesta, Neymar, Ronaldinho, Son Heung-min y Francesco Totti.

Bora Milutinovic, en una foto de archivo de 1994. EL INFORMADOR / ARCHIVO

