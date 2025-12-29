Salomón Rondón regresa a Pachuca para el Clausura 2026

El Club Pachuca ha sacudido el mercado de fichajes de invierno con un anuncio que ilusiona a toda la capital hidalguense: el regreso de Salomón Rondón. Bajo el lema "La historia continúa", el equipo blanquiazul hizo oficial la vuelta del atacante venezolano, quien tras un semestre de aventura en el futbol español con el Real Oviedo, retorna a la Liga MX para retomar su trono como el referente absoluto del área.

El "Gladiador", de 36 años, pone fin a su cesión en España de manera anticipada. Durante su estancia con el conjunto asturiano, Rondón sumó experiencia en La Liga, anotando un par de tantos; sin embargo, la necesidad de los Tuzos por recuperar su contundencia ofensiva y la jerarquía del caraqueño aceleraron las gestiones entre los clubes hermanos del Grupo Pachuca.

Para la afición hidalguense, el retorno de Salomón representa mucho más que un refuerzo.

Su presencia en el vestidor, sumada a su capacidad goleadora, llega en un momento crucial para el proyecto de los Tuzos, que buscan ser protagonistas en el Clausura 2026.

Rondón se reportará en los próximos días para integrarse a la pretemporada. El "Rey" ha vuelto a casa, y con él, la esperanza de ver nuevamente a un Pachuca arrollador.

SV