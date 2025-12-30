Los Charros de Jalisco confirmaron su buen cierre de calendario y aseguraron la serie en el Estadio Nido del Águila tras imponerse 4-3 a los Caballeros Águila de Mexicali, en un duelo intenso correspondiente al penúltimo juego de la temporada regular de la Liga Mexicana del Pacífico. Con este resultado, la novena jalisciense tomó ventaja de 2-0 en la confrontación y dio un paso firme rumbo a los Playoffs.

Desde el arranque del encuentro, la ofensiva de Charros mostró determinación y oportunismo, teniendo como principal protagonista a Julián Ornelas, quien firmó una noche histórica con el madero. En la primera entrada, el jardinero albiazul rompió el cero con un sencillo productor y, momentos después, Reynaldo Rodríguez respaldó el ataque con otro imparable que permitió a Jalisco colocarse 2-0 en la pizarra.

El dominio ofensivo de los caporales volvió a reflejarse en el quinto episodio, nuevamente con Ornelas como figura central. El sinaloense conectó sencillo al jardín central que impulsó dos carreras más, ampliando la ventaja a 4-0 y silenciando momentáneamente a la afición fronteriza. Esas producciones no solo fueron clave para el resultado, sino que también quedaron marcadas en la historia de la franquicia.

En el montículo, Luis Payán respondió con una sólida apertura al trabajar cinco entradas completas sin permitir carrera, tolerando apenas dos imparables, otorgando una base por bolas y recetando cuatro ponches. Su actuación le permitió apuntarse la segunda victoria de la campaña y entregar el juego con ventaja al bullpen.

Sin embargo, Mexicali no bajó los brazos y reaccionó en la parte final del encuentro. Los Águilas recortaron distancia con carreras en la sexta y octava entradas, acercándose peligrosamente 4-3 gracias a dobletes productores que pusieron dramatismo al cierre del juego. La presión aumentó, pero el relevo de Charros logró contener el embate local.

Jared Wilson fue el encargado de bajar el telón en el noveno episodio, mostrando temple para colgar el cero y adjudicarse su primer salvamento del torneo, asegurando así el triunfo jalisciense en territorio cachanilla.

Más allá del resultado, la noche fue especial por lo conseguido por Julián Ornelas, quien con sus tres carreras producidas estableció un nuevo récord de la franquicia al llegar a 60 impulsadas en una temporada, superando la marca de Manny Rodríguez (58 en 2017). Un logro que confirma su gran campaña y lo perfila como una de las piezas clave de Charros rumbo a la Postemporada.

Será este martes 30 de diciembre cuando ambas escuadras disputen el último juego de la temporada regular, dando paso oficialmente a los Playoffs de la Liga Mexicana del Pacífico.

