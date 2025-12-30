A pocos días de que ruede el balón en el Torneo Clausura 2026, la Liga MX ya comienza a calentar motores, aunque no solo dentro de la cancha. La página especializada Transfermarkt reveló recientemente la lista de los jugadores más valorados en el mercado, una clasificación que siempre desata el debate y reconfigura el panorama económico de la máxima categoría del futbol mexicano.

Cuatro futbolistas mexicanos, entre los más valiosos de la Liga MX

El Top-5 de esta clasificación incluye a cuatro futbolistas mexicanos, siendo el joven de los Xolos de Tijuana, Gilberto Mora, el más caro del futbol mexicano, empatado con el delantero francés del América, Allan-Saint Maximin. Ambos tienen un valor de 10 millones de euros (equivalentes a 211 millones 639 mil 494 pesos).

El ascenso de Mora se debe a sus 12 goles anotados durante todo el año, sumado a su participación con la selección mexicana que ganó la Copa Oro y con el Tri Sub-20.

Un escalón por debajo, con un valor de 9 millones de euros cada uno, se encuentran varios mediocampistas y un delantero:

Marcel Ruiz (Toluca, bicampeón): Su valor actual representa un millón de euros más que a principios de año, cuando equipos de Brasil e Inglaterra mostraron interés en él.

Su valor actual representa un millón de euros más que a principios de año, cuando equipos de Brasil e Inglaterra mostraron interés en él. Erik Lira (Cruz Azul): El mediocampista de La Máquina aumentó su cotización en 500 mil euros.

El mediocampista de La Máquina aumentó su cotización en 500 mil euros. Alexis Vega (Toluca): A diferencia de Lira, el delantero de los Diablos Rojos sufrió una disminución de un millón de euros en su valor, atribuida a las lesiones y su bajo rendimiento durante el segundo semestre.

A diferencia de Lira, el delantero de los Diablos Rojos sufrió una disminución de un millón de euros en su valor, atribuida a las lesiones y su bajo rendimiento durante el segundo semestre. Ángel Correa (Tigres): El jugador extranjero de los Tigres también empata en esta valuación de 9 millones de euros.

OF