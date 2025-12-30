A pocos días de que ruede el balón en el Torneo Clausura 2026, la Liga MX ya comienza a calentar motores, aunque no solo dentro de la cancha. La página especializada Transfermarkt reveló recientemente la lista de los jugadores más valorados en el mercado, una clasificación que siempre desata el debate y reconfigura el panorama económico de la máxima categoría del futbol mexicano.El Top-5 de esta clasificación incluye a cuatro futbolistas mexicanos, siendo el joven de los Xolos de Tijuana, Gilberto Mora, el más caro del futbol mexicano, empatado con el delantero francés del América, Allan-Saint Maximin. Ambos tienen un valor de 10 millones de euros (equivalentes a 211 millones 639 mil 494 pesos).El ascenso de Mora se debe a sus 12 goles anotados durante todo el año, sumado a su participación con la selección mexicana que ganó la Copa Oro y con el Tri Sub-20.Un escalón por debajo, con un valor de 9 millones de euros cada uno, se encuentran varios mediocampistas y un delantero:*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF