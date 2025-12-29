La máxima referente de Chivas Femenil continuará agrandando su legado. Este lunes, se dio a conocer que Alicia Cervantes, la histórica futbolista con más goles en la Liga MX Femenil, seguirá defendiendo los colores rojiblancos hasta el 2028, tras renovar su contrato.

A través de redes sociales, el club tapatío informó que “Licha” seguirá, por lo menos, dos años más con el Guadalajara, por lo que la posibilidad de convertirse en la máxima anotadora de toda la historia de la institución rojiblanca está más viva que nunca. Recordando que Cervantes ostenta 156 tantos y el ariete con más goles realizados con el Rebaño es Omar Bravo con 160.

“A la historia de Alicia Cervantes y Chivas Femenil le quedan aún muchos capítulos más por escribirse. Con mucha alegría, el Club Deportivo Guadalajara informa que ‘Licha’ renovó su contrato con el Rebaño Sagrado, por lo que la máxima goleadora histórica de las Rojiblancas seguirá ligada al equipo de sus amores hasta el 2028”, se pudo leer en el comunicado.

Alicia llegó a Chivas en el Apertura 2020 y, desde el primer instante enfundada con el jersey rojiblanco, logró destacar hasta ser una pieza fundamental en la obtención del campeonato del Clausura 2022 y el Campeón de Campeones de la temporada AP21-CL22.

Su carrera profesional como futbolista inició con Atlas y también tuvo paso con las Rayadas. Entre los tres clubes con los que ha militado ha realizado 176 dianas que la confirman como la mayor romperredes del Circuito Rosa. Sus perseguidoras más cercanas son Charlyn Corral con 160 y Katty Martínez con 155.

La nacida en los Altos de Jalisco ha vivido sus mejores momentos como futbolista con el Guadalajara, disputando 198 partidos, 191 de ellos como titular. Es reconocida como “el corazón de Chivas” por ser determinante en los instantes más importantes y difíciles que ha atravesado el Rebaño y ahora tendrá la oportunidad de seguir creciendo sus números, tanto con las rojiblancas como en el futbol femenil mexicano.

