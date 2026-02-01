México Verde, representado por los Tomateros de Culiacán, presentó un comienzo doloroso en la Serie del Caribe 2026, luego de ser derrotado por Puerto Rico en la última entrada del encuentro. La novena dirigida por Lorenzo Bundy tuvo la ventaja a lo largo de ocho entradas , pero no pudo sostener un buen cierre del compromiso, lo que provocó que los boricuas les arrebataran la victoria.

Ante dicha situación, el manejador de México Verde fue crítico en aceptar que los propios errores de sus pupilos ocasionaron que se les escapara el triunfo de las manos, sobre todo, por los lanzamientos endebles que presentó Anthony Gose, pitcher que cargó con la derrota del equipo azteca.

“Anotamos cuatro carreras entre la primera y segunda entrada, pero tenemos que darle crédito al pitcheo de Puerto Rico que calmó a la ofensiva de nosotros. Tuvimos casa llena en una de las entradas, bateamos para doble play y dejamos mucha gente en bases. Nosotros pichamos bien, hasta la novena que se dieron golpes y bases por bolas, sabemos que esas son oportunidades para el equipo contrario.”

“A lo largo del juego ellos conectaron un doblete que no fue muy duro, hicieron un toque de bola y un jonrón que les permitió anotar las carreras. Pero en la última entrada, los primeros dos que llegaron a las bases fueron por errores de nosotros, ellos no consiguieron eso. Es difícil para el equipo, pero me tocará levantar el ánimo porque apenas es el comienzo del torneo”, manifestó Bundy.

Sobre si le dará continuidad a Gose en los próximos juegos, Bundy dejó en claro que se tendrá que analizar , pero lo más importante es que México Verde consiga la victoria para tratar de mantenerse con vida en la competencia.

“Son cosas que se tendrán que platicar, tenemos que ver quién y cómo viene, tenemos muchos brazos en el bullpen de calidad. Para mí, la cosa más importante es que México Verde gane, no me importa el pitcher ganador o el que consiga la salvada, lo que importa es que el equipo gane y se consigan sacar los 27 outs”, añadió el mánager.

