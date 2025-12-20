Rumbo a 2026: México apuesta por su generación dorada en clavados

Rumbo al serial de las Copas del Mundo 2026, México busca superar lo realizado en el 2025, año en el que consiguieron 11 medallas. Por lo que, a poco menos de dos meses de la primera parada que se realizará en Canadá, el equipo tricolor quedó definido con 14 clavadistas que combinan experiencia, juventud y destreza, además de que la mayoría ya sabe lo que es competir en un escenario tan importante como una Copa del Mundo.

Si México puede presumir resultados destacados en una disciplina a lo largo el 2025, esa es la de clavados, ya que atletas como Osmar Olvera, Randal Willars, Alejandra Estudillo, Gabriela Agúndez, o incluso, las jóvenes gemelas Lía y Mía Cueva, lograron subir varias veces al podio para regalarle al país actuaciones memorables que se tradujeron en medallas, mostrando carácter y compitiendo al tú por tú contra competencias como China.

Por ello, de cara a 2026 el reto es aún mayor: superar las 11 preseas. La selección, que buscará mejorar su desempeño y, en consecuencia, incrementar la cosecha de medallas, quedó definida tras una intensa batalla celebrada en la alberca del Centro Nacional de Alto Rendimiento (CNAR). Ningún clavadista obtuvo su lugar por casualidad; cada uno luchó hasta el final para ganarse el derecho de representar al país azteca.

Tras un 2025 histórico, en el que se coronó campeón del mundo al vencer a los chinos en la final de trampolín individual de 3 metros del Mundial de Deportes Acuáticos de Singapur, Osmar Olvera encabeza la selección mexicana. A su lado estarán las experimentadas, Gaby Agúndez y Ale Estudillo, así como los también olímpicos Kevin Berlín, Randal Willars y Juan Celaya.

Las gemelas Cueva aseguraron su lugar en la selección desde el trampolín 3m, al igual que María Fernanda García y Aranza Vázquez . La hermana mayor de las Cueva, S uri, competirá en la plataforma de 10 metros, prueba en la que también participará Samantha Jiménez.

A ellos se suman los jaliscienses, Gabriel Vázquez y Kenny Zamudio, quienes obtuvieron el primer lugar en el selectivo nacional en las pruebas de trampolín de 3 metros y plataforma de 10 metros , respectivamente, lo que les aseguró su participación en las Copas del Mundo.

Clavadistas para seguir

Además del seguimiento obvio que se le tendrá que dar a Olvera, quien está llamado a convertirse en un clavadista histórico en México, también valdrá la pena seguirle la pista a Gabriel Vázquez, quien en el selectivo nacional superó a Juan Celaya, el olímpico que suele hacer pareja con Osmar.

Como también a Lía y Mía, las hermanas que llegarán como medallistas mundiales de bronce en sincronizados 3m. Por su parte, Sam Jiménez, tendrá su oportunidad de revancha luego de años en los que se complicaron temas de salud y en los que tuvo que tomar el reto de cambiar de entrenadora, ahora está bajo la tutela de la histórica MaJin.

Serial de las Copas del Mundo 2026

Primera parada | Montreal, Canadá | 26 de febrero al 1 de marzo

Segunda parada | Guadalajara, Jalisco | 5 al 8 de marzo

Super final | Beijing, China | 1 al 3 de mayo

Selección mexicana para Copa del Mundo

Plataforma 10m femenil

Gabriela Agúndez

Alejandra Estudillo

Suri Cueva

Samantha Jiménez

Trampolín 3m femenil

Aranza Vázquez

Lía Cueva

Mía Cueva

Mafer García

Plataforma 10m varonil

Kevin Berlín

Randal Willars

Kenny Zamudio

Trampolín 3m varonil

Osmar Olvera

Juan Celaya

Gabriel Vázquez

