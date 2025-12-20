Chivas se despide de Isaac Brizuela tras más de una década en el club

El Club Deportivo Guadalajara hizo oficial este sábado la salida de Isaac "Cone" Brizuela, de quien se despidió por concluir su etapa como jugador de Chivas luego de más de diez años defendiendo los colores rojiblancos.

La despedida del mediocampista

A través de un comunicado, la directiva del Guadalajara confirmó que el experimentado atacante no continuará en la institución, poniendo fin a una de las etapas más representativas en la historia reciente del club.

En el mensaje, Chivas destacó el profesionalismo, la calidad humana y la entrega permanente de Brizuela desde su llegada en el Clausura 2015, cualidades que le permitieron ganarse rápidamente el cariño de la afición.

"El Club Deportivo Guadalajara informa que Isaac Brizuela concluye su etapa como jugador del Rebaño Sagrado. Desde que llegó en el Clausura 2015, el 'Cone' destacó por su intachable profesionalismo, calidad humana y entrega permanente por el escudo y los colores de la institución, por lo cual de inmediato se ganó el cariño de nuestros más de 40 millones de aficionados.

"Queremos agradecerle profundamente por haber sido parte de varios episodios gloriosos en la historia del club, por el compromiso que mostró día a día y por ser un referente de los valores de Chivas dentro y fuera del campo de juego", se lee en el comunicado.

Brizuela arribó a Chivas procedente del Toluca en una de las transferencias más importantes en la historia del Guadalajara. Durante su estancia en el club, disputó 339 partidos oficiales, anotó 25 goles y aportó 34 asistencias, convirtiéndose en un elemento clave a lo largo de varias temporadas.

A nivel colectivo, el "Cone" fue protagonista de algunos de los capítulos más importantes del Rebaño en los últimos años. Su palmarés como rojiblanco incluye la Copa MX Apertura 2015, la Supercopa MX 2015-16, el histórico doblete de Liga MX y Copa MX en el Clausura 2017, así como la Liga de Campeones de la Concacaf 2018.

Más allá de los títulos, el club resaltó el compromiso diario de Brizuela, su respeto por el escudo y su liderazgo dentro del vestidor. Durante más de 10 años en la institución, el atacante fue ejemplo de disciplina y profesionalismo, especialmente para las nuevas generaciones de futbolistas.

Tras su salida, Isaac Brizuela se encuentra analizando opciones para continuar su carrera profesional, luego de que existieran versiones sobre una posible permanencia en el club con otro rol. Por ahora, el histórico rojiblanco buscará un nuevo destino para cerrar su etapa como futbolista activo.

