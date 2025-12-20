Jalisco se consolidó como uno de los principales referentes culturales del país tras la visita de Marina Núñez Bespalova, subsecretaria de Desarrollo Cultural del Gobierno de México, quien, junto con Gerardo Ascencio Rubio, secretario de Cultura de Jalisco.

Durante su recorrido y encuentros de trabajo, la subsecretaria destacó el desarrollo sostenido de Jalisco en políticas culturales, con especial énfasis en la educación artística y en los avances alcanzados tanto en los procesos de capacitación como en la formación formal en diversas disciplinas.

En el diálogo entre ambas instancias se abordaron temas estratégicos como la economía creativa y el cuidado del patrimonio, con particular atención al patrimonio cultural inmateria. En este marco, se reconoció que Jalisco fue designado como coordinador de la mesa nacional de educación artística, debido a que en la entidad ya se implementan proyectos que la Federación busca replicar a nivel nacional.

Núñez Bespalova también visitó el Museo Regional de la Cerámica en Tlaquepaque, donde se avanzó en la planeación de uno de los proyectos acordados en la Reunión Nacional de Cultura, enfocado en la difusión del arte popular mexicano, especialmente del arte textil tradicional.

De cara al Mundial 2026, la subsecretaria señaló que este evento representa una oportunidad para potenciar la proyección cultural de las sedes y del país en su conjunto.

Asimismo, indicó que se contempla la realización de un encuentro original, así como la implementación de una política federal orientada a la defensa de los derechos colectivos y a la exposición y difusión del arte textil y de otras ramas artesanales tradicionales en las sedes mundialistas.

Se destacó, además, la posibilidad de que Jalisco participe con sus artistas en el Festival Internacional Cervantino 2026 , bajo un nuevo esquema en el que todos los estados serán invitados y tendrán acceso a espacios museísticos y teatrales de la Federación.

Finalmente, la subsecretaria expresó que trabajar con Jalisco ha sido una experiencia positiva, al considerar que sus políticas culturales consolidadas pueden servir como modelo para otras entidades de México.

AO

