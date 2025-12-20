Stephen Curry es uno de los jugadores más influyentes en la historia del basquetbol y para muchos, el mejor tirador de todos los tiempos. A lo largo de su trayectoria con los Golden State Warriors, ha establecido numerosos récords que no solo engrandecen su legado, sino que también han transformado la manera de jugar en la NBA.

En la temporada 2025-2026, Curry ha disputado 19 juegos, todos como titular, con un promedio de 31.4 minutos por encuentro. Durante ese lapso registra 28.8 puntos por partido, con una efectividad del 47.5% en tiros de campo, cifras que reflejan su vigencia y alto nivel competitivo.

Todos los números de Stephen Curry en la NBA

Gracias a su destacado rendimiento y consistencia en la duela, Curry rompió recientemente un récord que pertenecía a Michael Jordan. Se convirtió en el jugador con más partidos de 35 puntos o más después de cumplir 30 años en la historia de la NBA, superando la marca de Jordan, que era de 93 encuentros, al alcanzar 94 o más juegos con esa cifra anotadora.

Además, también lo superó en la cantidad de partidos de 40 puntos después de los 30 años, reafirmando que, incluso en una etapa avanzada de su carrera, continúa produciendo a un nivel histórico comparable al del legendario Michael Jordan.

Desde sus inicios en la temporada 2009-2010, Curry ha forjado una carrera repleta de récords, consolidándose como el mejor tirador de todos los tiempos. Su especialidad, el lanzamiento desde la línea de tres puntos, ha redefinido el baloncesto moderno.

Desde la llamada "línea de Saturno", es el máximo anotador en la historia de la NBA, tras superar la marca de Ray Allen en 2021, acumulando más de 3 mil 700 triples en temporada regular. Asimismo, posee el récord de más triples en una sola temporada, con 402 en la campaña 2015-2016, una cifra sin precedentes. Curry también es el único jugador en la historia en anotar más de 300 triples en una temporada, hazaña que logró en cinco ocasiones.

En aspectos individuales, ha protagonizado actuaciones memorables, como su récord de 13 triples en un solo encuentro, además de ser el jugador con más partidos con al menos 10 triples en la NBA. Su regularidad también es histórica, al mantener la racha más larga de partidos consecutivos anotando al menos un triple, con 157 juegos seguidos.

En el plano individual, Curry hizo historia al convertirse en el primer MVP unánime de la NBA en 2016. Ha ganado el premio al Jugador Más Valioso en dos ocasiones (2015 y 2016) y fue líder anotador de la liga en las temporadas 2015-2016 y 2020-2021.

En cuanto a logros colectivos, ha sido pieza clave en la dinastía de Golden State, conquistando cuatro campeonatos de la NBA. En 2022, consolidó aún más su legado al obtener su primer MVP de las Finales y convertirse en el máximo anotador histórico de la franquicia Warriors.

Stephen Curry no solo desafía el paso del tiempo, sino que continúa ampliando su legado como uno de los jugadores más determinantes que ha pisado una cancha de la NBA. Cada récord que rompe y cada actuación memorable refuerzan su estatus como el mejor tirador de todos los tiempos y como un referente histórico del baloncesto moderno. Mientras siga lanzando, la historia seguirá escribiéndose a su favor.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Además lee: Chivas se despide de Isaac Brizuela tras más de una década en el club

OF