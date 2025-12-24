Ronaldo Cisneros brilla lejos de Chivas tras renacer en Costa Rica

El nombre de Ronaldo Cisneros volvió a tomar fuerza lejos del fútbol mexicano. Tras su salida del Club Deportivo Guadalajara, el delantero encontró en Costa Rica el escenario ideal para relanzar su carrera, convirtiendo el cambio de club en una oportunidad que hoy se refleja en goles, títulos y protagonismo.

Después de un semestre complicado con Gallos de Querétaro, el atacante originario de Torreón optó por iniciar una nueva etapa fuera del país y, en 2025, se sumó a la Liga Deportiva Alajuelense, uno de los clubes más laureados del fútbol costarricense.

Su adaptación fue tan rápida como efectiva. A lo largo de la temporada, Cisneros se consolidó como una pieza clave del equipo, siendo parte fundamental en la conquista de la Copa Centroamericana de Concacaf 2025, título que celebró como tricampeón del torneo, un logro exclusivo de Alajuelense. Además, su rendimiento lo colocó entre los jugadores más destacados del plantel durante el certamen.

Ronaldo Cisneros se ha consolidado como uno de los principales referentes ofensivos del equipo. Con nueve goles, dos asistencias y 1,422 minutos disputados durante la temporada, el delantero mexicano se ganó el reconocimiento de la afición rojinegra, destacando no solo por sus números, sino por su capacidad para aparecer en los momentos decisivos.

A sus 28 años, Ronaldo Cisneros atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera fuera del fútbol mexicano. Su historia se suma a la de otros exrojiblancos que, tras dejar Chivas, encontraron estabilidad y éxito en el extranjero, demostrando que, a veces, cambiar de rumbo es el impulso necesario para volver a brillar.

