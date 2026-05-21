Novak Djokovic, a sus 39 años, persigue sumar su cuarto Grand Slam parisino, el Roland Garros ; mientras que el joven italiano, Jannik Sinner, que ha logrado ganar cinco torneos consecutivos del tenis ATP, figura como el favorito para levantar el trofeo parisino pese a la presencia del serbio .

Sinner avanzaría sin problemas por el Grand Slam

Sinner, número uno del mundo y ahora máximo favorito para apuntarse Roland Garros, logró evitar a Djokovic en los primeros enfrentamientos del certamen parisino en la categoría individual, por lo que podrá avanzar con paso seguro, repitiendo su racha victoriosa por París .

El finalista italiano de la pasada edición era la figura a evitar en el sorteo que tuvo lugar en la sede de Roland Garros. En ausencia del defensor del título, el español Carlos Alcaraz, que se cura de una lesión en la muñeca, Sinner, que no pierde desde febrero pasado y que encadena cinco torneos consecutivos, el último el de Roma, emerge como el máximo favorito.

El italiano está invicto desde hace tres meses. Ha ganado 29 partidos seguidos y solo ha cedido tres sets . El Abierto de Francia es el único grande que Sinner no ha ganado. Sinner tuvo tres puntos de partido en la final del año pasado, pero Alcaraz se impuso en un duelo épico.

Ante la ausencia de Alcaraz, quien también se perderá Wimbledon, Sinner se ha adjudicado los tres trofeos Masters sobre arcilla en Monte Carlo, Madrid y Roma. El italiano tiene la quinta racha ganadora más larga en la era del ATP Tour (desde 1990). Novak Djokovic posee el récord con 43 victorias consecutivas en 2010-11 .

Con su histórico título en Roma —el primer campeón masculino local en 50 años—, Sinner se convirtió en el segundo hombre, después de Djokovic, en ganar los nueve Masters , los torneos más importantes fuera de los Grand Slams.

Djokovic, por concretar otra hazaña en el tenis

Djokovic sigue persiguiendo un inédito Grand Slam número 25, pero el campeón de Roland Garros de 2016, 2021 y 2023 está en París con apenas un partido sobre arcilla esta temporada y solo tres torneos en todo el año debido a una lesión en el hombro. El jugador de 38 años se medirá con el francés Giovanni Mpetshi Perricard en la primera ronda. Djokovic no podría enfrentarse a Sinner hasta la Final.

El segundo preclasificado, Alexander Zverev, que aún busca su primera corona grande tras llegar a la final de 2024 en París, se enfrentará a otro jugador local, Benjamin Bonzi.

El favorito local Arthur Fils, el francés mejor ubicado en el ranking, en el puesto 19, debutará contra Wawrinka en un duelo muy atractivo.

Con información de EFE y AP.

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