La expectativa alcanza su punto más alto con la llegada del primer capítulo de la Gran Final de la Liga MX. Cruz Azul y Pumas protagonizarán este jueves 21 de mayo un enfrentamiento decisivo en una cancha preparada para una noche de máxima tensión, luego de dejar atrás una intensa fase de Liguilla. Los dos conjuntos de la capital intentarán tomar ventaja en la serie y acercarse al título del Torneo Clausura 2026 con un resultado que les permita controlar el rumbo de la final.

En esta nota, te compartimos dónde ver en vivo el partido de Ida de la Final del Clausura 2026, además del panorama con el que llegan ambas instituciones, que buscan terminar con una larga espera sin campeonato: cinco años en el caso de Cruz Azul y quince para Pumas.

¿Cómo llegan Cruz Azul y Pumas a la Final de Ida?

Cruz Azul afronta la serie por el campeonato después de firmar una fase final marcada por la solidez colectiva y el equilibrio en todas sus líneas. El conjunto cementero logró hacerse fuerte con el respaldo de su afición y mostró firmeza defensiva en los momentos más exigentes, factores clave para dejar en el camino primero a Atlas en los Cuartos de Final y posteriormente a Chivas en semifinales. Con ese rendimiento, La Máquina se consolidó como uno de los principales aspirantes al título de la Liga MX.

Del otro lado, Pumas arriba a la Gran Final impulsado por una Liguilla en la que destacó por su intensidad y efectividad. El cuadro universitario, que cerró la fase regular como líder general, se ha caracterizado por incomodar a sus rivales con presión constante y transiciones rápidas al ataque, armas con las que buscará sacar ventaja como visitante antes del duelo definitivo por el campeonato mexicano. En su recorrido hacia esta instancia, los auriazules eliminaron al América en Cuartos de Final y a Pachuca en Semifinales.

El antecedente más reciente entre ambos equipos se registró en la Jornada 11 del Clausura 2026, cuando igualaron 2-2 en el Estadio Olímpico Universitario. En aquel encuentro, Juninho y un autogol de Willer Ditta fueron los tantos para Pumas, mientras que Nicolás Ibáñez y Carlos Rodríguez anotaron por Cruz Azul. Además, Nathan Silva fue expulsado por parte del conjunto felino.

Dónde ver EN VIVO el partido Cruz Azul vs Pumas de la Final - Liga MX

Si no quieres perderte ningún detalle de este duelo decisivo por el título, aquí te compartimos todos los detalles de la transmisión, disponible a través de televisión abierta, canales de paga y plataformas de streaming. El partido de Ida de la Gran Final se disputará este jueves 21 de mayo a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México.

Fecha y hora: Jueves 21 de mayo, 20:00 horas

Jueves 21 de mayo, 20:00 horas Estadio: Ciudad de los Deportes, Ciudad de México

Ciudad de los Deportes, Ciudad de México Transmisión: TUDN, ViX Premium, Canal 5, Azteca Deportes Network, Layvtime YouTube, Azteca 7

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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