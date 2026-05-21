La Selección Mexicana afina los últimos detalles de cara al Mundial 2026. A tres semanas de su debut en la justa de la FIFA frente a Sudáfrica, el equipo dirigido por Javier Aguirre tendrá este viernes 22 de mayo, en punto de las 20:00 horas, un duelo amistoso ante Ghana en el Estadio Cuauhtémoc en Puebla, el cual se deberá vivir como un auténtico laboratorio. El "Vasco" Aguirre tiene como prioridad evaluar el estado físico y el ritmo competitivo de figuras del Tricolor que han sumado pocos minutos en sus clubes o que vienen saliendo de lesiones, teniendo un margen de tiempo limitado para demostrar que pueden ser parte del once inicial.

¿Cómo llegan México y Ghana a este partido amistoso?

Entre los casos que el cuerpo técnico observará con lupa destacan Edson Álvarez y Luis Chávez, quienes han tenido una participación muy limitada en Europa durante el presente año. Asimismo, el encuentro servirá para medir el nivel de jóvenes talentos como Gilberto Mora, recuperado de una pubalgia, y el lateral Mateo Chávez.

Por su parte, la Selección de Ghana, dirigida por Carlos Queiroz, llega a territorio poblano con un plantel alternativo. El conjunto africano, ubicado en el puesto 74 del ranking FIFA, no contará con sus principales estrellas que militan en el balompié europeo, como Antoine Semenyo y Thomas Partey. Este escenario permitirá al estratega portugués observar a futbolistas de su liga local que buscan ganarse un lugar en la justa mundialista, dejando el resultado del partido en un segundo plano.

Alineaciones probables del partido amistoso México vs Ghana

México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Israel Reyes, Mateo Chávez; Edson Álvarez, Gilberto Mora, Luis Chávez; Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez y Armando González. D.T. Javier Aguirre.

Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Israel Reyes, Mateo Chávez; Edson Álvarez, Gilberto Mora, Luis Chávez; Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez y Armando González. D.T. Javier Aguirre. Ghana: Solomon Agbasi; David Oduro, Oscar Oppong, Nathaniel Adjei, Razak Simpson; Joseph Opoku, Majeed Ashimeru, Jesurun Rak-Sakyi, Salim Adams; Ibrahim Osman y Jerry Afriyie. D.T. Carlos Queiroz.

Dónde ver EN VIVO el partido amistoso México vs Ghana

El partido amistoso de preparación para el Mundial 2026 se disputará este viernes 22 de mayo de 2026 en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, en Puebla. Las opciones para verlo en vivo incluyen televisión abierta, de paga y streaming.

Fecha y hora: Viernes 22 de mayo, 20:00 horas

Viernes 22 de mayo, 20:00 horas Estadio: Cuauhtémoc, Puebla, Puebla

Cuauhtémoc, Puebla, Puebla Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX Premium, Azteca Deportes Network y Azteca 7

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF