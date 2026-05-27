Charros completa la barrida sobre Sultanes en el Panamericano

Los Charros de Jalisco firmaron una nueva noche redonda en casa y completaron la barrida sobre los Sultanes de Monterrey, luego de imponerse 5-2 en el tercer juego de la serie, resultado con el que la novena jalisciense consiguió sacar su tercera escoba de la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol.

La figura del encuentro fue el lanzador Kurt Heyer , quien tuvo una actuación dominante desde la lomita al trabajar durante seis entradas completas en las que únicamente permitió tres imparables, otorgó dos pasaportes y recetó seis ponches. El derecho fue pieza fundamental para mantener controlada a la ofensiva regiomontana en un duelo que se mantuvo cerrado durante gran parte de la noche y que terminó inclinándose a favor de los locales gracias a la contundencia de su ofensiva en el momento oportuno.

A diferencia de los dos primeros compromisos de la serie, el tercero estuvo marcado por el trabajo de los pitchers. Por parte de Monterrey, Daniel Cruz también lució sólido en el montículo, aunque solamente lanzó tres innings en los que toleró un hit y consiguió tres chocolates. Sin embargo, el panorama cambió por completo cuando apareció el relevo de Juan Gámez, momento que Charros aprovechó para marcar diferencia en la pizarra.

El episodio decisivo llegó en la sexta entrada , cuando Jalisco armó un rally de cuatro carreras que prácticamente sentenció el encuentro. Michael Wielansky e Irving López conectaron sencillos productores, mientras que Kyle Garlick castigó con un cuadrangular de dos anotaciones que puso a los locales con amplia ventaja.

Garlick volvió a aparecer en el octavo capítulo con otro imparable productor que permitió a Wielansky llegar al plato y poner una diferencia muy difícil de alcanzar. Sin embargo, aunque Charros parecía encaminado a conseguir la blanqueada, el relevo encabezado por John Curtiss y A.J. Puckett permitió dos anotaciones en la parte final para que Sultanes evitara irse en cero.

Con este resultado, los Charros continúan consolidándose en el tercer puesto del standing de la Zona Norte y ahora deberán afrontar una larga gira de nueve juegos fuera de casa. La primera parada será en Coahuila, donde enfrentarán a los Algodoneros de Unión Laguna a partir de este viernes 29 de mayo a las 19:30 horas.

SV