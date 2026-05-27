Crystal Palace, campeón de la Conference League tras vencer al Rayo Vallecano

Jean-Philippe Mateta anotó el único gol del encuentro para que el Crystal Palace ganó su primer trofeo europeo al vencer 1-0 al Rayo Vallecano en la final de la Conference League y darle al entrenador saliente Oliver Glasner la despedida perfecta.

Mateta anotó en el rebote a los 51 minutos después de que el portero del Rayo, Augusto Batalla, rechazó el disparo de larga distancia de Adam Wharton.

La victoria del Palace mantiene a los equipos ingleses encaminados a un posible pleno en las tres principales competiciones continentales europeas de clubes masculinos.

El Aston Villa ganó la Liga Europa la semana pasada y el Arsenal se enfrentará al París Saint-Germain en la final de la Champions League el sábado.

Fue un Final triunfal para una temporada que comenzó con el Palace en los tribunales apelando en vano contra ser descendido de la Europa League de segunda categoría, la competición para la que se había clasificado originalmente al ganar la FA Cup, en una disputa sobre las reglas de propiedad.

La victoria del Palace le asegura un puesto en la Liga Europa para la próxima temporada, para gran alegría de Glasner, quien dijo que quería ver el progreso del equipo por televisión la próxima temporada luego de anunciar su salida del equipo.