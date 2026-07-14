Rieleros castiga desde el primer inning y apalea a Charros en el arranque de la serie

Los Charros de Jalisco tuvieron una noche para el olvido en el Estadio Alberto Romo Chávez, donde fueron superados con autoridad por los Rieleros de Aguascalientes, que se impusieron por 13-4 en el primer juego de la serie de la Liga Mexicana de Beisbol. El conjunto hidrocálido tomó el control desde la primera entrada y nunca permitió una reacción de la novena albiazul.

El encuentro cambió de rumbo desde el cierre del primer episodio . Tras dos outs, Rieleros armó un rally de cuatro carreras. José Rondón inauguró la pizarra con un sencillo productor y, enseguida, Matthew Batten conectó un cuadrangular de tres anotaciones para colocar un contundente 4-0 que marcó el desarrollo del compromiso.

La ofensiva local no bajó el ritmo. En el segundo inning llegaron jonrones solitarios de Amílcar Gómez y Ángel Reyes, ampliando la ventaja a 6-0. Charros respondió en la tercera entrada gracias a un elevado de Alex Mejía que, combinado con un error defensivo, permitió anotar a Allen Córdoba y Kyle Garlick para acercar la pizarra 6-2.

Sin embargo, cualquier esperanza de remontada desapareció en la parte baja del tercer capítulo. Matthew McDermott disparó un cuadrangular de tres carreras que incrementó la diferencia a 9-2, castigando nuevamente al pitcheo jalisciense.

Los hidrocálidos continuaron haciendo daño . En la cuarta entrada, un elevado de sacrificio de Batten llevó al plato a Ángel Reyes para el 10-2. Más adelante, en el séptimo episodio, un error defensivo de Charros y un sencillo productor de Amílcar Gómez fabricaron dos carreras más para el conjunto local.

En la octava, Ángel Reyes volvió a hacerse presente con su segundo jonrón de la noche, colocando el marcador 13-3 y confirmando el dominio de Rieleros.

Por parte de Charros, Alex Mejía impulsó una carrera en el octavo inning con sencillo, mientras que Mateo Gil cerró la ofensiva visitante con un cuadrangular solitario en la novena entrada para decretar el 13-4 definitivo.

La ofensiva de Aguascalientes fue encabezada por Matthew Batten, quien produjo cuatro carreras gracias a su cuadrangular de tres anotaciones y un elevado de sacrificio, además de Matthew McDermott, autor de un jonrón de tres impulsadas. Amílcar Gómez también brilló al conectar cuadrangular, producir dos carreras y anotar en múltiples ocasiones, mientras que Ángel Reyes colaboró con dos vuelacercas.

Con este resultado, Rieleros tomó ventaja en la serie y confirmó una actuación dominante en ambos lados del diamante , mientras que Charros buscará ajustar tanto su pitcheo como su defensiva para igualar la confrontación en el segundo duelo.

Será este miércoles cuando se dispute el segundo juego de la serie en tierras hidrocálidas en punto de las 19:30 horas y en donde Zac Grotz está anunciado como abridor de los Caporales, mientras que Adrián Almeida hará lo propio por la novena local.

SV