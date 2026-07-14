El último Mundial de Pelé y Maradona si hubieran jugado a la edad de Messi y Cristiano Ronaldo

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo han llevado su carrera internacional hasta una edad poco habitual para las grandes figuras del futbol. Durante el Mundial de 2026, el argentino cumplió 39 años, mientras que el portugués disputó la competencia con 41, una longevidad que permite imaginar hasta qué edición habrían llegado Pelé y Diego Armando Maradona de mantenerse activos durante el mismo tiempo.

En la realidad, ambas leyendas se despidieron de la Copa del Mundo mucho antes . Pelé disputó su último torneo en México 1970, cuando tenía 29 años, mientras que Maradona cerró su trayectoria mundialista en Estados Unidos 1994, a los 33.

Pelé habría llegado hasta España 1982

Pelé nació el 23 de octubre de 1940, por lo que tenía 29 años cuando conquistó su tercera Copa del Mundo con Brasil en 1970. Aquella edición marcó su despedida de los Mundiales después de participar también en Suecia 1958, Chile 1962 e Inglaterra 1966.

Si el brasileño hubiera prolongado su carrera internacional hasta los 39 años de Messi, habría alcanzado 1980, pero como ese año no se disputó el torneo, su última oportunidad habría sido Argentina 1978, con 37 años, o España 1982, ya con 41.

En ese escenario, Pelé habría formado parte de la selección brasileña de figuras como Zico, Sócrates, Falcão, Toninho Cerezo y Éder. Aquel conjunto es recordado como uno de los más talentosos que no consiguió levantar el trofeo, después de quedar eliminado ante Italia en la segunda fase.

El hipotético Mundial de España 1982 habría representado la sexta participación de Pelé, en lugar de las cuatro que registró . El brasileño se retiró del certamen con tres títulos y permanece como el único futbolista que ha conquistado tres Copas del Mundo.

Maradona habría disputado Corea-Japón 2002

Diego Armando Maradona nació el 30 de octubre de 1960 y jugó su último Mundial en Estados Unidos 1994, cuando tenía 33 años. Su despedida ocurrió después del partido contra Nigeria en la fase de grupos, en una competencia que terminó anticipadamente para el capitán argentino.

De haber continuado hasta una edad similar a la de Messi, Maradona habría podido disputar Francia 1998 con 37 años. Si su carrera se hubiera extendido hasta los 41 de Cristiano Ronaldo, su última Copa del Mundo habría sido Corea-Japón 2002.

En esa edición habría compartido la selección con futbolistas como Gabriel Batistuta, Juan Sebastián Verón, Javier Zanetti, Diego Simeone, Hernán Crespo y Ariel Ortega. Argentina llegó como una de las favoritas, pero quedó eliminada en la fase de grupos después de enfrentar a Nigeria, Inglaterra y Suecia.

Maradona habría alcanzado así seis ediciones mundialistas, dos más de las que disputó . En la realidad participó en España 1982, México 1986, Italia 1990 y Estados Unidos 1994, con un campeonato, un subcampeonato, ocho goles y 21 partidos.

La comparación dimensiona la vigencia de Messi y Cristiano Ronaldo. Pelé todavía era una figura relativamente joven cuando dejó los Mundiales y Maradona se despidió a una edad en la que las estrellas actuales aún permanecían en la élite. Si ambos hubieran alcanzado la longevidad de los dos referentes contemporáneos, España 1982 y Corea-Japón 2002 habrían sido, respectivamente, sus últimos escenarios mundialistas.

SV