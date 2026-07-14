Atlas está muy cerca de concretar uno de sus fichajes más importantes para el Apertura 2026. Jorge Sánchez arribó este martes a Guadalajara para realizar los exámenes médicos y físicos previos a la firma de su contrato, por lo que su incorporación al conjunto rojinegro es cuestión de tiempo.

El defensor mexicano llegó a la ciudad y dejó claro que la propuesta del Atlas fue determinante para aceptar este nuevo reto en su carrera , luego de su experiencia en el futbol europeo.

“Muy contento de estar aquí. Es un gran club y viene un proyecto muy grande, así que me encantaría ser parte de él. Estoy muy contento y muy emocionado. Gracias por estar aquí. En un par de días podremos hablar con más calma de todo lo que se viene”, comentó a su llegada.

Las declaraciones del lateral reflejan la ilusión con la que afronta su regreso al futbol mexicano, ahora con la misión de aportar su experiencia a un Atlas que busca consolidar un plantel competitivo para el nuevo torneo.

Durante las próximas horas, Sánchez cumplirá con las evaluaciones médicas de rutina y, de no presentarse ningún contratiempo, estampará su firma para convertirse oficialmente en jugador de los Zorros.

El futbolista llega respaldado por una trayectoria que incluye pasos por Santos Laguna, América, Ajax de Ámsterdam, Porto, Cruz Azul y PAOK Salónica , además de una participación constante con la Selección Mexicana en los últimos años. Esa experiencia internacional convierte al defensor en una de las incorporaciones más relevantes del mercado para la institución tapatía.

En lo deportivo, Atlas suma a un lateral con capacidad para desempeñarse por ambos costados de la cancha, intensidad defensiva y proyección al ataque, características que la directiva y el cuerpo técnico consideraban prioritarias para reforzar la plantilla.

Con este movimiento, los rojinegros continúan dando forma a un equipo que buscará volver a competir por los primeros puestos de la Liga MX.

Salvo un imprevisto de última hora, el seleccionado nacional será presentado oficialmente en los próximos días y se pondrá de inmediato a las órdenes del cuerpo técnico rojinegro para comenzar su nueva etapa en el futbol mexicano.

SV