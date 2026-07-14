¿Por qué Gilberto Mora no fue convocado a la Selección Mexicana Sub-20?

La ausencia de Gilberto Mora en la convocatoria de la Selección Mexicana Sub-20 para el Premundial de la Concacaf ha generado diversas interrogantes entre los aficionados.

Sin embargo, la exclusión del mediocampista de los Xolos de Tijuana no se debe a un bajo rendimiento o a una decisión de carácter disciplinario, sino a una estrategia de gestión de carga física .

Tras su destacada participación en el Mundial 2026, donde se consolidó como una de las grandes revelaciones con la Selección mayor, el cuerpo técnico ha decidido priorizar su integridad física ante la saturación de partidos de alta intensidad, considerando que se trata de un atleta de apenas 17 años .

Prevención de lesiones y gestión de carga física

La decisión de no convocar al juvenil, tomada por el cuerpo técnico que encabeza Alex Diego, funciona como una medida preventiva para evitar un desgaste prematuro .

El calendario deportivo presenta un panorama de alta exigencia : por un lado, la proximidad del torneo clasificatorio de la Concacaf, programado para desarrollarse del 24 de julio al 9 de agosto; por el otro, el inminente inicio del torneo Apertura 2026 con su club, Xolos de Tijuana.

La acumulación de estos compromisos representaba un riesgo sumamente elevado de lesiones musculares para el mediocampista.

Debido a esto, la planificación de las selecciones nacionales busca proteger el desarrollo físico de un futbolista que cumplirá los 18 años de edad en octubre, evitando el sobreentrenamiento en una etapa que resulta crítica para su crecimiento deportivo y profesional.

Proyección a largo plazo y el proceso olímpico

Es importante destacar que esta omisión en la lista definitiva para el Premundial no constituye un veto permanente para el jugador en futuras convocatorias de los representativos nacionales.

En el estatus actual, Gilberto Mora permanece plenamente integrado en el proyecto de selecciones nacionales, donde es valorado como un activo estratégico de cara al futuro .

Con la mirada puesta en el horizonte de 2027, el mediocampista mantiene intacta su elegibilidad para disputar el Mundial Sub-20 de ese año, siempre y cuando la Selección de México asegure su respectiva clasificación en el torneo de la Concacaf.

El cuerpo técnico lo proyecta como un referente potencial para el ciclo de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 , un objetivo que estará supeditado a que mantenga una evolución física y técnica constante en los próximos años.

Mientras tanto, la dirección técnica liderada por Alex Diego afrontará el torneo clasificatorio con una nómina oficial que buscará el pase a la Copa del Mundo y a la justa olímpica de 2028 .

Esta lista definitiva está integrada por:

Porteros - Artemio Olvera, Cristo Navarrete y Juan Liceaga.

Defensas - Juan Echilvestre, Cristóbal Alfaro, Luis Carmona, Esteban Soto, Carlos Hernández y Yohan Orozco.

Mediocampistas - Nelson Cedillo, Henrique Simeone, Juan Sígala, Luis Gómez, Santiago Sandoval, Diego Covarrubias y Cristian Inda.

Delanteros - Hugo Camberos, Luis Gamboa, Diego Ramírez, Aldahir Valenzuela y Diego Reyes.

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