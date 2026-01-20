La Selección Mexicana de Futbol arribó esta noche de martes a su hotel de concentración en la capital panameña con una noticia que cambia el panorama táctico de Javier Aguirre. Tras semanas de incertidumbre administrativa, la FIFA confirmó oficialmente que los futbolistas de Chivas, Richard Ledezma y Brian Gutiérrez, han completado su proceso de elegibilidad y podrán ver acción en los compromisos inmediatos ante Panamá y Bolivia.

La resolución del organismo rector llegó justo a tiempo para que el cuerpo técnico del "Vasco" pueda integrar a ambos creativos en el esquema titular. Ledezma y Gutiérrez, quienes anteriormente representaron a Estados Unidos en categorías menores, recibieron el visto bueno tras concluir el trámite de cambio de federación (One-Time Switch). Con esto, el Tri suma dinamismo y juventud para la gira de enero, fortaleciendo un mediocampo que busca consolidar piezas clave rumbo al Mundial 2026.

Mientras la Selección celebra sus nuevas incorporaciones, el campamento también se ve sacudido por el inminente adiós de Germán Berterame a la Liga MX . Fuentes cercanas a la negociación confirman que el delantero de Rayados de Monterrey tiene prácticamente cerradas las maletas para unirse al Inter de Miami.

La transferencia, que se estima en 15 millones de dólares, habría sido impulsada por una gestión directa de Lionel Messi para reforzar el ataque del conjunto de la Florida. Aunque Berterame se encuentra actualmente concentrado con el Tri, se espera que al finalizar la gira viaje a Estados Unidos para realizar exámenes médicos. Esta baja representa un golpe duro para el Monterrey, que pierde a su referente ofensivo en pleno torneo, pero abre una oportunidad dorada para el atacante naturalizado de brillar en la MLS junto a figuras de talla mundial.

