Revelan qué pasará con Efraín Juárez en Pumas tras eliminación de la Concachampions

La afición puma no está contenta con el desempeño del equipo bajo la dirección técnica de Efraín Juárez, y la eliminación de la Copa de Campeones de la Concacaf frente al San Diego FC fue para muchos la gota que derramó el vaso.

Antes del juego decisivo, que la UNAM ganó 1-0 —resultado insuficiente para remontar el 4-1 de la ida—, Efraín Juárez habló sobre el tema:

"Obviamente, siempre hay gente que quiere venir a sentarse en mi silla, se ofrecen o zopilotean por ahí, pero es parte de esto, y lo entiendo como lo que es. Es normal que se empiece a especular cuando se dan resultados tan abultados como el del martes. Estoy tranquilo, el equipo está bien, mi grupo también y creo que lo hemos demostrado", externó.

Su tranquilidad parece respaldada por los números, pues el equipo marcha invicto en el Clausura 2026 con dos victorias y tres empates. En los otros torneos bajo su gestión tampoco tuvo actuaciones desastrosas: en ambos clasificó al menos al play-in y alcanzó los cuartos de final de la edición 2025 de la Concachampions. Sin embargo, quizá sea esa regularidad sin trascendencia lo que mantiene inconforme a la afición, que espera ver al club hacer valer su categoría de “equipo grande”.

De acuerdo con Alonso Cabral, reportero de FOX, el crédito de Efraín Juárez no se agotó con la eliminación en el torneo regional, pero su permanencia en el banquillo podría entrar en evaluación el viernes, cuando los Pumas visiten al Puebla.

El campeonato es joven y la combinación de resultados podría ubicar a los universitarios tan arriba como el segundo lugar o tan abajo como el décimo. Por ello, más que el marcador, el factor decisivo en el destino del entrenador será la forma y la actitud que muestre el equipo.

"Es muy probable que se dé otro resultado negativo, pero las formas en cómo se pudiera dar serían determinantes para que el viernes, si se combina con un nuevo tropiezo, entonces sí pudiera haber alguna noticia", mencionó Cabral.

El reportero agregó que los jugadores parecen convencidos del proyecto y respaldan el trabajo del estratega.

Keylor Navas quiere seguir con Pumas

En su intervención en el programa Los Especialistas, Alonso Cabral también aseguró que el portero Keylor Navas quiere seguir con Pumas, por lo que estaría buscando la renovación del contrato que finaliza en el verano.