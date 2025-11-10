Chivas Femenil volvió a demostrar su jerarquía en momentos decisivos. El cuadro rojiblanco selló su pase a las Semifinales del Apertura 2025 luego de vencer 0-2 a Toluca en el Estadio Nemesio Diez en el partido de Vuelta de los Cuartos de Final, con una inspirada actuación de Alicia Cervantes, quien firmó el doblete que marcó la diferencia.

El encuentro no fue sencillo para las dirigidas por Antonio Contreras. Toluca llegó con la ventaja de que un empate les daba la posibilidad de avanzar, por lo que saltó al campo decidida a defender su posición y aprovechar cualquier error del rival. Durante gran parte del encuentro, las escarlatas incomodaron el juego del Rebaño, presionando la salida y generando peligro con disparos de media distancia que exigieron a Celeste Espino.

Sin embargo, la falta de contundencia de las toluqueñas terminó siendo su mayor enemiga. Cada aproximación se diluía en la última zona, mientras que Chivas, con paciencia, buscaba abrir los espacios para que su goleadora apareciera. Y así fue, Alicia Cervantes rompió el cero al 35’ con un testarazo preciso que encendió a la afición rojiblanca.

Con el 0-1, las escarlatas intentaron reaccionar, adelantaron líneas y comenzaron a encerrar a las locales. Las Chivas sufrían en defensa y el nerviosismo era notable, pues cualquier gol de las visitantes podía sentenciar la serie. Pero cuando más se complicaba el panorama, apareció nuevamente la figura de “Licha” para poner orden.

Al minuto 83, la capitana del Rebaño Sagrado se inventó una genialida controlando un balón filtrado y después recortó ante su marcadora para definió con potencia y sellar la victoria. Chivas obtuvo su pase a las Semifinales, confirmando una vez más la importancia de su delantera estrella en los momentos clave.

Toluca, por su parte, luchó hasta el final, pero su falta de acierto y experiencia en estas instancias, le impidió aprovechar las oportunidades que tuvo para igualar el global. A pesar de su buen torneo, las Diablas se despidieron con la sensación de haber estado muy cerca de lograr la hazaña.

Chivas Femenil se instala entre las cuatro mejores del torneo y mantiene viva la ilusión de pelear por un nuevo título de Liga MX Femenil. En la antesala de la Gran Final se encontrarán ante las Águilas del América por segundo torneo consecutivo para disputar otra edición más del Clásico Nacional.

