El Clausura 2026 de la Liga MX está por comenzar y si eres fanático de alguno de los dos equipos tapatíos quizá estés contemplando asistir a los partidos agendados por Chivas y Atlas en el Estadio AKRON y el Estadio Jalisco, respectivamente.Los dos clubes buscan mejorar sus participaciones respecto a la competición pasada. Chivas renovó esperanzas con un juego entretenido que le permitió competir hasta quedar eliminado en Cuartos de Final frente a Cruz Azul. Atlas no logró calificar ni al Play-In pese al cambio de mando en la dirección técnica.Sin embargo, los nuevos fichajes y el tiempo de trabajo ilusionan a los rojinegros para encontrar un cuadro competitivo.Así que, si te interesa asistir a más de un partido de este par de equipos, puede que esta información te sea útil, pues cada abono tiene sus beneficios.Afuera de la cancha, a nivel de abonados, así compiten Chivas y Atlas por los fanáticos tapatíos:Para el Clausura 2026, el Club Deportivo Guadalajara ofrece el Chivabono semestral que te permite obtener los siguientes beneficios:Para el Clausura 2026, el Atlas Futbol Club ofrece el Pase Rojinegro semestral que te permite obtener los siguientes beneficios: