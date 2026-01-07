Miércoles, 07 de Enero 2026

LO ÚLTIMO DE Deportes

Deportes |

¿Qué ofrecen Chivas y Atlas en cada abono para el Clausura 2026?

Este es una comparativa de los equipos tapatíos a nivel de abono

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Esto ofrecen los clubes tapatíos a sus abonados; ¡Aún estás a tiempo de adquirir el tuyo! IMAGO7 / ARCHIVO

Esto ofrecen los clubes tapatíos a sus abonados; ¡Aún estás a tiempo de adquirir el tuyo! IMAGO7 / ARCHIVO

El Clausura 2026 de la Liga MX está por comenzar y si eres fanático de alguno de los dos equipos tapatíos quizá estés contemplando asistir a los partidos agendados por Chivas y Atlas en el Estadio AKRON y el Estadio Jalisco, respectivamente.

Los dos clubes buscan mejorar sus participaciones respecto a la competición pasada. Chivas renovó esperanzas con un juego entretenido que le permitió competir hasta quedar eliminado en Cuartos de Final frente a Cruz Azul. Atlas no logró calificar ni al Play-In pese al cambio de mando en la dirección técnica.

Sin embargo, los nuevos fichajes y el tiempo de trabajo ilusionan a los rojinegros para encontrar un cuadro competitivo.

Así que, si te interesa asistir a más de un partido de este par de equipos, puede que esta información te sea útil, pues cada abono tiene sus beneficios.

Afuera de la cancha, a nivel de abonados, así compiten Chivas y Atlas por los fanáticos tapatíos:

Chivabono

Para el Clausura 2026, el Club Deportivo Guadalajara ofrece el Chivabono semestral que te permite obtener los siguientes beneficios:

  • Asegura un lugar y butaca personalizada en el Estadio AKRON
  • Tarjeta de acceso coleccionable
  • Cordón y portagafete distintivo
  • Acceso preferente por tándem 3 y 4
  • Ingreso a todos los partidos de local de la fase regular del torneo Clausura 2026 tanto para el equipo varonil como para el femenil que se realicen en el Estadio AKRON
  • Acceso asegurado para el Chivas vs. América, el Clásico de México
  • Ingreso exclusivo al bar 1906 dentro del Estadio AKRON a través de la Escalera 5
  • 20 por ciento de descuento en la compra de productos oficiales
  • Visitas al museo Chivas sin costo durante los partidos y vigencia de la tarjeta
  • Precio especial para tours en el Estadio AKRON
  • Posibilidad de vivir experiencias con jugadores en días de entrenamiento, partidos y eventos especiales
  • Acceso ilimitado al museo Jovem en días de partido
  • Visita guiada al museo Jovem
  • Recorrido especializado por el museo Jovem enfocado en temas únicos como exposiciones temporales o experiencias interactivas
  • 10 por ciento de descuento en compra de productos en la tienda del museo Jovem

Lee: SAT revisará rentas de inmuebles a partir de este monto

Precio del Chivabono semestral

  • Cabecera superior $3,160
  • Lateral superior $3,560
  • Barra rojiblanca $2,850
  • Cabecera inferior $4,470
  • Cabecera inferior Gamer $5,470
  • Lateral inferior $6,760
  • AKRON Premier $11,400
  • Club Chivas $23,700

Pase Rojinegro

Para el Clausura 2026, el Atlas Futbol Club ofrece el Pase Rojinegro semestral que te permite obtener los siguientes beneficios:

  • Ingreso asegurado a los 9 partidos de local de Atlas FC Varonil durante el Torneo de Clausura
  • Descuentos y preventas exclusivas
  • 15 por ciento de descuento en Atlas FC Shop
  • Mejores precios en compra de boletos individuales
  • Superpremios, Kit de abonado y atención personalizada
  • Preventa y descuentos en boletos en caso de que el equipo varonil califique a liguilla
  • Facilidades de pago de hasta 6 meses sin intereses
  • Acceso al Clásico Tapatío frente a Chivas

Te puede interesar: Estos conciertos en Guadalajara están al 2x1 en Superboletos

Precio del Pase Rojinegro

  • Alta general poniente $1,780
  • A Sur Familiar $2,160
  • A Cabecera Norte $2,330
  • Corner $2,960
  • Lateral poniente $3,080
  • Poniente central $3,950
  • Lateral oriente $4,340
  • San Matías Premier $11,000
  • VIP Total Play $11,290

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *
OB

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones