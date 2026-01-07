El Clausura 2026 de la Liga MX está por comenzar y si eres fanático de alguno de los dos equipos tapatíos quizá estés contemplando asistir a los partidos agendados por Chivas y Atlas en el Estadio AKRON y el Estadio Jalisco, respectivamente.

Los dos clubes buscan mejorar sus participaciones respecto a la competición pasada. Chivas renovó esperanzas con un juego entretenido que le permitió competir hasta quedar eliminado en Cuartos de Final frente a Cruz Azul. Atlas no logró calificar ni al Play-In pese al cambio de mando en la dirección técnica.

Sin embargo, los nuevos fichajes y el tiempo de trabajo ilusionan a los rojinegros para encontrar un cuadro competitivo.

Así que, si te interesa asistir a más de un partido de este par de equipos, puede que esta información te sea útil, pues cada abono tiene sus beneficios.

Afuera de la cancha, a nivel de abonados, así compiten Chivas y Atlas por los fanáticos tapatíos:

Chivabono

Para el Clausura 2026, el Club Deportivo Guadalajara ofrece el Chivabono semestral que te permite obtener los siguientes beneficios:

Asegura un lugar y butaca personalizada en el Estadio AKRON

Tarjeta de acceso coleccionable

Cordón y portagafete distintivo

Acceso preferente por tándem 3 y 4

Ingreso a todos los partidos de local de la fase regular del torneo Clausura 2026 tanto para el equipo varonil como para el femenil que se realicen en el Estadio AKRON

Acceso asegurado para el Chivas vs. América, el Clásico de México

Ingreso exclusivo al bar 1906 dentro del Estadio AKRON a través de la Escalera 5

20 por ciento de descuento en la compra de productos oficiales

Visitas al museo Chivas sin costo durante los partidos y vigencia de la tarjeta

Precio especial para tours en el Estadio AKRON

Posibilidad de vivir experiencias con jugadores en días de entrenamiento, partidos y eventos especiales

Acceso ilimitado al museo Jovem en días de partido

Visita guiada al museo Jovem

Recorrido especializado por el museo Jovem enfocado en temas únicos como exposiciones temporales o experiencias interactivas

10 por ciento de descuento en compra de productos en la tienda del museo Jovem

Precio del Chivabono semestral

Cabecera superior $3,160

Lateral superior $3,560

Barra rojiblanca $2,850

Cabecera inferior $4,470

Cabecera inferior Gamer $5,470

Lateral inferior $6,760

AKRON Premier $11,400

Club Chivas $23,700

Pase Rojinegro

Para el Clausura 2026, el Atlas Futbol Club ofrece el Pase Rojinegro semestral que te permite obtener los siguientes beneficios:

Ingreso asegurado a los 9 partidos de local de Atlas FC Varonil durante el Torneo de Clausura

Descuentos y preventas exclusivas

15 por ciento de descuento en Atlas FC Shop

Mejores precios en compra de boletos individuales

Superpremios, Kit de abonado y atención personalizada

Preventa y descuentos en boletos en caso de que el equipo varonil califique a liguilla

Facilidades de pago de hasta 6 meses sin intereses

Acceso al Clásico Tapatío frente a Chivas

Precio del Pase Rojinegro

Alta general poniente $1,780

A Sur Familiar $2,160

A Cabecera Norte $2,330

Corner $2,960

Lateral poniente $3,080

Poniente central $3,950

Lateral oriente $4,340

San Matías Premier $11,000

VIP Total Play $11,290

