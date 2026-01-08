¿Dónde ver EN VIVO Real Madrid vs. Atlético de Madrid?

Atlético de Madrid y Real Madrid llegan a la Supercopa de España, que se disputa por sexta edición en Arabia Saudí, rodeados de dudas. Los de Simeone, tras empatar ante la Real Sociedad. Los de Xabi Alonso, tras desaprovechar cuatro puntos de ventaja en Liga y acumular derrotas en los partidos grandes. El único precedente de la temporada entre ambos, 5-2 para los rojiblancos. Yeda dictará sentencia.

Xabi Alonso necesita dos victorias convincentes para alejar fantasmas. Los malos resultados y irregularidad en el juego desde noviembre han hecho que el técnico se someta a un examen constante. Y, tras salir airoso, más por resultados que juego, en los últimos cuatro, la Supercopa será clave.

La Supercopa es otra revalidación para el Atlético. Un enfrentamiento contra las dudas, cada vez más insistentes sobre el equipo de Diego Simeone, dañado por su empate ante la Real Sociedad (1-1) y por los once puntos ya de lejanía respecto al liderato del Barcelona en LaLiga que transforman el título en un reto cada vez más enorme, cuyo aspecto empieza a ser quizá imposible.

Los merengues enfrentarán una prueba en su camino hacia la reivindicación frente a los colchoneros con la ausencia del francés Kylian Mbappé, que no se pudo probar con el grupo y es baja en la semifinal de la Supercopa de España.

¿Dónde ver Atlético de Madrid vs. Real Madrid?

Canal:

Sky Sports

Horario: 13:00 hrs.