UFC anuncia a Caliente.mx como socio oficial de apuestas deportivas en México

UFC®, la organización de artes marciales mixtas más importante del mundo, anunció hoy un acuerdo plurianual con Caliente.mx, el operador de apuestas deportivas más grande de México, en el cual Caliente.mx fungirá como el Socio Oficial de Apuestas Deportivas de UFC en México.

Entre los aspectos más destacados de esta nueva alianza, Caliente será el socio presentador del altamente anticipado UFC FIGHT NIGHT®: MORENO VS. KAVANAUGH este sábado 28 de febrero, en la Arena CDMX de la Ciudad de México.

“Estamos encantados de dar la bienvenida a Caliente como socio oficial de UFC”, comentó Nicholas Smith, Vicepresidente Senior de Alianzas Globales de TKO. “Esta relación con Caliente busca elevar la experiencia del aficionado al trabajar juntos para crear más emoción, más interacción y más formas de que los fans conecten con UFC en uno de los mercados deportivos más vibrantes del mundo”.

“Para nosotros, esta alianza es una decisión estratégica que refleja cómo entendemos la evolución de los aficionados al deporte en México”, señaló Fernanda Sainz, Directora Comercial de Caliente.mx. “La UFC conecta con una generación que vive el deporte con intensidad, busca experiencias en tiempo real y valora la estrategia, la emoción y la autenticidad dentro del espectáculo. Acompañamos a nuestra comunidad en una de las arenas deportivas más dinámicas y de mayor crecimiento en el mundo, con oportunidades reales de interacción, contenido y experiencias que fortalecen la relación entre la marca y los fans”.

Como socio oficial de UFC, Caliente recibirá una variedad de integraciones de marca dentro de los eventos en vivo de UFC realizados en México, incluyendo una colocación de alta visibilidad dentro del mundialmente famoso Octagon®. La alianza también contará con integraciones de apuestas deportivas durante las transmisiones de UFC en México, incluyendo anuncios de apuestas en pantalla, momios de los peleadores, momios de introducción y otras funciones para crear oportunidades de participación de los fans ligados directamente a la acción.

Como socio presentador de UFC FIGHT NIGHT®: MORENO VS. KAVANAUGH, la marca Caliente.mx aparecerá de forma destacada en todas las actividades oficiales del fin de semana de la pelea de UFC asociadas al evento, incluyendo conferencias de prensa y pesajes de los atletas.