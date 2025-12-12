Real Madrid: Los jugadores respaldan a Xabi

Thibaut Courtois, Rodrygo Goes, Jude Bellingham y Raúl Asencio expresaron públicamente su respaldo a Xabi Alonso tras la derrota del Real Madrid ante el Manchester City, en la sexta jornada de la fase de liga de la Champions League.

Las muestras de apoyo surgieron luego de que en días recientes circularan versiones sobre una posible destitución del técnico vasco en caso de un resultado adverso frente al equipo dirigido por Pep Guardiola.

“En el Real Madrid siempre estamos bajo escrutinio. Conocemos la presión y el vestuario tiene claro el mensaje que transmite Xabi Alonso. El ambiente de trabajo en Valdebebas es positivo”, señaló el defensor Raúl Asencio.

Rodrygo, quien fue uno de los jugadores más destacados del cuadro blanco ante los Citizens, celebró su anotación abrazando al entrenador como gesto de apoyo. Bellingham también reiteró su respaldo al técnico: “Estamos con Xabi al cien por ciento. Es un gran entrenador y tengo una excelente relación con él”.

Por su parte, Xabi Alonso agradeció el respaldo del plantel y afirmó: “Siento el apoyo de los jugadores”.