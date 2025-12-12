Kirk Cousins lanzó tres pases de touchdown a Kyle Pitts Sr. y Zane González pateó un gol de campo de 43 yardas cuando expiraba el tiempo para completar la remontada de los Falcons para una victoria de 29-28 sobre los Buccaneers.

Enfrentando un tercero y 28 en la serie final de los Falcons, Cousins completó pases de 14 yardas a Pitts y 20 yardas en cuarto y 14 a David Sills V para preparar a González.

Los Falcons (5-9) superaron un récord de franquicia de 19 penalizaciones y un déficit de 28-14 en el último cuarto.

Baker Mayfield lanzó una intercepción crucial en el último cuarto, y los Buccaneers (7-7) perdieron por quinta vez en seis partidos, quedando a medio juego de Carolina en la NFC Sur. Los cuatro veces campeones defensores de la división se enfrentarán a los Panthers (7-6) dos veces en los últimos tres partidos.

Los Buccaneers, que lucían sus camisetas de Creamsicle en el aniversario número 48 de la primera victoria de la franquicia (que llegó después de un comienzo de 0-26), fueron abucheados y se retiraron del campo.

Después de que Pitts realizó una atrapada acrobática con un salto para un TD de 7 yardas con 3:34 restantes para acercar a los Falcons a 28-26, Cousins fue presionado y lanzó incompleto en el intento de conversión de 2 puntos.

Los Falcons obligaron a los Buccaneers a despejar y recibieron el balón en su yarda 30 sin tiempos muertos y con 1:49 por jugar.

Pitts terminó con 11 recepciones para 166 yardas, convirtiéndose en el primer ala cerrada con 150 yardas recibidas y tres TD desde que el miembro del Salón de la Fama Shannon Sharpe lo hizo en 1996. Cousins completó 30 de 44 pases para 373 yardas.