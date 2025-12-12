Pete Alonso cierra contrato millonario con los Orioles

El primera base Pete Alonso y los Orioles de Baltimore completaron su contrato de cinco años y 155 millones.

Alonso recibe un bono por firmar de 12.5 millones pagadero dentro de los 45 días posteriores a la aprobación del contrato por parte de las Grandes Ligas y salarios de 18.5 millones el próximo año y 31 millones en cada una de las cuatro temporadas siguientes. Su acuerdo también incluye una cláusula de no intercambio limitada que le permite bloquear ser traspasado a ocho equipos.

Pete cumplió 31 años el domingo. Bateó para .272 con 38 jonrones y 126 carreras impulsadas para los Mets de Nueva York este año, registrando un OPS de .871, el más alto desde que conectó 53 jonrones como novato en 2019. Conectó un récord de franquicia de 264 jonrones en siete temporadas con los Mets.