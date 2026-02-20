Alysa Liu acababa de firmar un programa libre olímpico casi impecable ayer cuando una cámara la enfocó al salir del hielo de la Milano Ice Skating Arena. Con el público de pie, lanzó una frase que resumió su desahogo: “¡Eso es exactamente de lo que p... madre estoy hablando!”.

La estadounidense de 20 años, originaria del Área de la Bahía de San Francisco, conquistó el oro con 226.79 puntos y le dio a su país su primera medalla olímpica femenina en patinaje artístico en 24 años. Superó a las japonesas Kaori Sakamoto (224.90) y Ami Nakai. Fue, además, su segundo oro en Milán-Cortina, tras el título por equipos junto a Amber Glenn.

“Creo que mi historia es más importante que cualquier otra cosa para mí… y este viaje ha sido increíble”, dijo Liu, quien se alejó del deporte tras Beijing 2022, donde fue sexta, agotada mentalmente. Durante su pausa cumplió sueños personales, como viajar al campamento base del Everest e iniciar estudios de psicología en UCLA. Regresó al hielo “en sus propios términos”.

“Su historia… demuestra que nunca sabes cuál va a ser el camino hacia el éxito”, señaló Glenn, quien fue quinta.

Sakamoto, tricampeona mundial que planea retirarse al final de la temporada, asumió la derrota: “Lo lamento muchísimo… estoy tan decepcionada”.

Liu, campeona mundial en 2025, cerró su rutina al ritmo de “MacArthur Park” con autoridad. “No necesito esto”, dijo sobre el oro, “pero lo que necesitaba era el escenario, y lo conseguí”.