Isaac del Toro acecha al líder en el Tour de Emiratos Árabes

Isaac del Toro (UAE), segundo clasificado en la etapa de montaña de Jebel Mobrah y en la general del Tour de Emiratos Árabes Unidos, aseguró que sigue “siendo optimista” al encontrarse a solo 21 segundos del líder, el italiano Antonio Tiberi.

En la subida final, Tiberi atacó de lejos y tras dejar atrás a varios rivales se presentó en solitario en la inédita cima emiratí. Llegó con 15 segundos de ventaja sobre Del Toro.

“El equipo hizo un trabajo perfecto intentando ayudarme. Gracias a ellos, pude intentar hacerlo bien al final. Me hubiera encantado alcanzar a Antonio Tiberi, pero iba rapidísimo”, comentó el “Torito”.

Nada que objetar a la victoria del italiano por parte de Del Toro, que sigue mostrandose optimista a falta de cuatro etapas.

“Felicito a Tiberi. Quizás 21 segundos de desventaja respecto al líder sean mucho o nada, ya veremos. Sigo siendo optimista”, concluyó.