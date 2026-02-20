Viernes, 20 de Febrero 2026

F1: Mercedes sigue dando la muestra

La escudería alemana volvió a ser la más rápida en los ensayos de pretemporada en Bahréin

Por: AFP .

Kimi Antonelli fue el piloto más rápido en la penúltima jornada de ensayos. AFP

El joven piloto italiano Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, superó por escaso margen al australiano Oscar Piastri (McLaren) y a dos campeones del mundo, el neerlandés Max Verstappen y el británico Lewis Hamilton, en los ensayos de pretemporada de la F1 en Bahréin.

En el penúltimo día de rodaje sobre el circuito de Sakhir, las cuatro mejores escuderías de Fórmula 1 en 2025 (McLaren, Mercedes, Red Bull y Ferrari) volvieron a dominar los ensayos.

Antonelli, de 19 años, compañero del británico George Russell, que había sido el más rápido el miércoles, dio su mejor vuelta en 1:32.803 minutos. Piastri, de McLaren, terminó a 58 milésimas del italiano. El Red Bull de Verstappen, en tanto, dio 139 vueltas al circuito este jueves, terminando con el tercer mejor tiempo a 359 milésimas del hombre más rápido del día.

En cuanto a Hamilton, que inicia su segunda temporada en Ferrari, fue cuarto a 605 milésimas.

Por otro lado, Aston Martin y su motor Honda siguen dando motivos para preocuparse: el dos veces campeón del mundo español, Fernando Alonso, vio interrumpida su sesión por una nueva avería y concluyó en penúltima posición, a más de 4.5 segundos de Antonelli.

