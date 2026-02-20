F1: Mercedes sigue dando la muestra

El joven piloto italiano Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, superó por escaso margen al australiano Oscar Piastri (McLaren) y a dos campeones del mundo, el neerlandés Max Verstappen y el británico Lewis Hamilton, en los ensayos de pretemporada de la F1 en Bahréin.

En el penúltimo día de rodaje sobre el circuito de Sakhir, las cuatro mejores escuderías de Fórmula 1 en 2025 (McLaren, Mercedes, Red Bull y Ferrari) volvieron a dominar los ensayos.

Antonelli, de 19 años, compañero del británico George Russell, que había sido el más rápido el miércoles, dio su mejor vuelta en 1:32.803 minutos. Piastri, de McLaren, terminó a 58 milésimas del italiano. El Red Bull de Verstappen, en tanto, dio 139 vueltas al circuito este jueves, terminando con el tercer mejor tiempo a 359 milésimas del hombre más rápido del día.

En cuanto a Hamilton, que inicia su segunda temporada en Ferrari, fue cuarto a 605 milésimas.

Por otro lado, Aston Martin y su motor Honda siguen dando motivos para preocuparse: el dos veces campeón del mundo español, Fernando Alonso, vio interrumpida su sesión por una nueva avería y concluyó en penúltima posición, a más de 4.5 segundos de Antonelli.