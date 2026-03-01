Real Madrid buscará enmendar errores contra el Getafe

El liderato del Real Madrid en La Liga duró apenas una jornada, pero los merengues no pueden dar por perdida una competencia donde la distancia con el Barcelona por la cima es de cuatro puntos al momento , margen que tratarán de mantener en solo una unidad con una victoria sobre el Getafe este lunes en el Santiago Bernabéu.

El decimotercer lugar de la tabla, con menos de la mitad de puntos sumados que los blancos y sin su referente ofensivo, Borja Mayoral, no debería ser problema para los blancos, que han despachado del Teatro de la Castellana a los azulones con 16 derrotas al hilo en este recinto.

Vinicius atraviesa un momento individual destacado, con seis goles en los últimos cinco partidos que ha disputado en todas las competencias, siendo la mente brillante en los últimos metros de la cancha y el encargado muchas veces de desatar los nudos defensivos, tarea que le será encomendada también para el siguiente cotejo.

La exigencia para no dejar escapar puntos es alta para los de Álvaro Arbeloa, que siguen condicionados por varias lesiones en diferentes posiciones. La más sensible es la de su máximo goleador, Kylian Mbappé, por segundo partido consecutivo gracias a los problemas en la rodilla, así que no estará en la jornada 26 en España y es duda su regreso para la eliminatoria de Champions League contra el Manchester City.

El técnico español tampoco contará con Raúl Asencio tras el duro golpe que sufrió a mitad de semana contra el Benfica, ni con Eder Militão en la defensa central, área en la que ha sufrido mucho el plantel, mientras el mediocampo estará mermado sin Jude Bellingham ni Dani Ceballos. Dean Huijsen y Eduardo Camavinga permanecen como una incógnita.

No todo son bajas para Arbeloa, ya que para el duelo contra el Getafe tendrá de regreso al brasileño Rodrygo luego de casi un mes por una lesión en el isquiotibial el 6 de febrero y el propio timonel declaró que “debe ser importantísimo. Ya lo estaba siendo antes de su lesión y de mi vuelta, de que estuviera yo en el cargo y puede ser un jugador fundamental y decisivo, lo ha demostrado, lleva muchos años demostrando su calidad aquí en el Real Madrid”.

El dorsal 11 tendrá que sacar la calidad y adaptarse, ya que la posición en la que venía jugando con Carlo Ancelotti y Xabi Alonso, como extremo derecho, ya no existe en el esquema de 4-4-2 con el que ha trabajado Arbeloa últimamente y por ese costado está Fede Valverde, mientras que Álvaro Carreras apunta a ser el suplente de Mbappé y acompañante de Vinicius, por lo que la titularidad de Rodrygo tampoco es segura, a menos que haya un regreso al 4-3-3.

SV