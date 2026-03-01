Con un gran ritmo y clara superioridad por parte de Aprilia, Marco Bezzecchi dominó sin rivales el MotoGP de Tailandia, dejando a Pedro Acosta y Raúl Fernández en segundo y tercer lugar.

Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) firmó un domingo de ensueño en el Gran Premio PT de Tailandia , convirtiéndose en el primer piloto de Aprilia en lograr tres victorias consecutivas —contando los dos últimos GP de 2025— y reafirmando su dominio absoluto desde la pole. El podio lo completaron Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) y Raúl Fernández (Trackhouse MotoGP Team), que lucharon intensamente mientras los Márquez se retiraban: Marc Márquez (Ducati Lenovo Team) sufrió un pinchazo que le obligó a abandonar, y Alex Márquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) se fue al suelo en los últimos giros. La sorpresa de la jornada la dio Ducati, que tras 88 Grandes Premios consecutivos se quedó fuera del podio.

Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) salió decidido a ganar, con una arrancada perfecta que desde un inicio le permitió adquirir ventaja sobre Raúl Fernández (Trackhouse MotoGP Team) y Marc Márquez (Ducati Lenovo Team), quien descendió hasta la tercera plaza.

Jorge Martín (Aprilia Racing), desde la cuarta posición, amenazaba al ‘93’, mientras Fabio Di Giannantonio, Pedro Acosta y Alex Márquez completaban las primeras siete posiciones. No tardó en reaccionar Francesco Bagnaia, que en apenas dos vueltas ya se colocaba noveno, preparando su ataque hacia el grupo delantero.

Bezzecchi, de Aprilia, dominaba la carrera rodando con un segundo de ventaja sobre su compañero de fábrica, Raúl Fernández. El español también marchaba en solitario, habiendo sacado más de un segundo sobre Jorge Martín, quien superó a Marc Márquez.

Atrás, el vigente campeón llevaba consigo a Pedro Acosta, ganador del Tissot Sprint, que también buscaba el hueco para superarlo. En la quinta vuelta, Acosta lo encontró y logró adelantar a Marc, sumando así un nuevo protagonista al intenso grupo perseguidor del liderato.

Conforme avanzaba la carrera, Marc Márquez parecía encontrar finalmente su ritmo y comenzó a marcar vueltas rápidas . Sin embargo, ya se encontraba en una posición delicada, justo a la estela de la intensa batalla entre Pedro Acosta y Jorge Martín, quienes habían perdido contacto con Raúl Fernández por más de dos segundos.

Márquez sorprendió a todos con un doble adelantamiento que lo devolvió de un salto a la lucha por el podio, ofreciendo un espectáculo digno de admirar. Pero la acción no se detuvo: Acosta respondió rápidamente y superó al vigente campeón, manteniendo la tensión al máximo y confirmando que la pelea por el podio todavía estaba lejos de terminar.

A mitad de la carrera, y con las dos primeras posiciones prácticamente establecidas, Pedro Acosta comenzó a despegarse de Marc Márquez y Martín. La siguiente Ducati en la clasificación era la de Fabio Di Giannantonio, ocupando la sexta posición, mientras que el menor de los Márquez y Francesco Bagnaia se situaban octavo y noveno, respectivamente. Este panorama confirmó lo que ya se había visto en los test: la igualdad entre fábricas sigue estrechándose, ofreciendo un campeonato cada vez más intenso y abierto a sorpresas.

Faltando seis vueltas para el final, cuando todo parecía estabilizado, Marc Márquez comenzó a acercarse peligrosamente a Pedro Acosta, que a su vez recortaba distancia con Raúl Fernández, añadiendo un nuevo nivel de tensión y emoción a la lucha por el podio.

Sin embargo, en medio de esa intensa persecución, Márquez sufrió una pinchadura en su rueda trasera que le obligó a retirarse de la carrera . Con su abandono, la batalla por las posiciones de honor se redujo a un mano a mano entre Acosta y Fernández. En el mismo giro, Alex Márquez se fue al suelo.

Top 10

A falta de cuatro vueltas para el final, Pedro Acosta superó a Raúl Fernández y comenzó a imponer un ritmo difícil de seguir para el español de Trackhouse. A partir de ese momento, quedó claro que el podio se repartiría entre el imbatible Marco Bezzecchi, el líder de MotoGP, Acosta, y Raúl Fernández. Entre problemas técnicos y caídas, Jorge Martín escaló hasta la cuarta plaza, acompañado por Ai Ogura (Trackhouse MotoGP Team), que fue de menos a más para completar un Top 5 con cuatro Aprilia en las posiciones de honor.

Completando el Top 10, Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team), Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing), Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team), Francesco Bagnaia y Luca Marini (Honda HRC Castrol) cerraron las diez primeras posiciones.

El MotoGP se traslada a Brasil el fin de semana del 20 de marzo, donde el Mundial regresará por primera vez en 20 años .

Resultados oficiales

72 M. Bezzecchi (Aprilia Racing) 39:36.270 - 25 37 P. Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) +5.543 - 20 25 R. Fernández (Trackhouse MotoGP Team) +9.259 - 16 89 J. Martín (Aprilia Racing) +12.182 - 13 79 A. Ogura (Trackhouse MotoGP Team) +12.411 - 11 49 F. Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) +16.845 - 10

SV