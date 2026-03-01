André Jardine ha pasado de ser uno de los héroes del tricampeonato del América a convertirse en uno de los villanos en Coapa: el señalado por la afición para ser destituido y el responsable de la mala primera mitad de las Águilas en el certamen, de acuerdo con el propio timonel brasileño.

“Es completamente mi responsabilidad. El director técnico es quien entrena a los jugadores, quien plantea el partido, quien decide quién juega y quién no, entonces cuando el jugador no juega bien, la responsabilidad final es mía”, declaró Jardine luego de la derrota en casa ante Tigres UANL por 4-1, marcador que los azulcremas no encajaban en un solo partido desde la fecha 17 del Apertura 2024, cuando Toluca los venció 4-0.

Respecto a su continuidad y futuro en la institución azulcrema, el propio Jardine dejó entrever que seguirá en el cargo y que confía en el proyecto que ha armado a lo largo de casi tres años , el cual le ha dado tres títulos de liga consecutivos al América.

“Creo que construimos un tantito de crédito para decirles (a la afición) que viene una mucho mejor versión, que el América otra vez va a estar en instancias finales, que vamos a competir otra vez para buscar nuestros objetivos. Y quien habla es el director técnico que en otros momentos habló de la misma forma y creo que entregó resultados importantes”, mencionó el entrenador sudamericano.

El América ha sumado 11 de 24 puntos posibles, lo que representa un 45.8 % de efectividad hasta el momento, la peor en la era de Jardine en el equipo, por siete puntos porcentuales debajo de la siguiente más baja (52.9 %), registrada en el Apertura 2024, cuando firmaron el tricampeonato.

De los nueve rivales que les falta por enfrentar, deberán aprovechar que cuatro de los próximos cinco están en el fondo de la tabla (FC Juárez, Querétaro FC, Mazatlán FC y Santos Laguna), mientras que los dos equipos con los que cerrarán el torneo (Club León y Atlas FC) se ubican en la mitad de la tabla y son, hasta ahora, rivales directos de los de Coapa en la lucha por clasificar.

Las Águilas deberán cerrar filas y cambiar la mentalidad de inmediato, ya que este miércoles recibirán a los Bravos en el Estadio Ciudad de los Deportes, en la primera prueba para comprobar si las palabras y el trabajo de André Jardine surten efecto entre sus futbolistas.

América en Liga MX con Jardine (contando liguilla)

Victorias: 66

Empates: 33

Derrotas: 23

Títulos: 3 Ligas, Campeón de Campeones y Supercopa MX

SV