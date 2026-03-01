Conflicto en Medio Oriente suspende la Finalissima 2026 entre Argentina y España

El mundo del futbol ha recibido un impacto inesperado este domingo 1 de marzo de 2026. La Federación de Futbol de Qatar (QFA) anunció la suspensión total de toda actividad deportiva en su territorio, lo que deja en el aire la celebración de la Finalissima 2026 entre las selecciones de Argentina y España, programada originalmente para el próximo 27 de marzo en el Estadio Lusail.

Te recomendamos: Las gemelas Cueva brillan en Montreal

La decisión, comunicada de carácter urgente, responde a la grave escalada de tensión geopolítica en la región tras los recientes ataques militares entre Irán, Israel y Estados Unidos durante el último fin de semana. Ante el riesgo de nuevos incidentes y el cierre parcial del espacio aéreo en el Golfo Pérsico, las autoridades qataríes han priorizado la seguridad de los atletas y los miles de aficionados que ya habían agotado las 80 mil entradas del recinto mundialista.

El partido no solo representa el choque entre los vigentes campeones de la Copa América (y del Mundo) y la Eurocopa, sino que mediáticamente se ha vendido como el histórico "traspaso de mando" entre Lionel Messi y el joven fenómeno Lamine Yamal. Tras la confirmación del parón deportivo en Qatar, que afecta también a la liga local y a los octavos de final de la Champions de Asia, la incertidumbre se ha apoderado de las federaciones involucradas.

Lee también: Fulham y Raúl Jiménez hunden más al Tottenham

Aunque el comunicado de Qatar habla de un aplazamiento "hasta nuevo aviso", tanto CONMEBOL como UEFA han iniciado reuniones de emergencia. Debido a lo apretado del calendario internacional, ciudades como Londres (Wembley), Madrid y Miami han comenzado a sonar con fuerza como sedes alternativas para salvar el evento. Se espera que en las próximas 48 horas los organismos rectores emitan una postura oficial sobre si el trofeo se disputará en otro continente o si el duelo deberá postergarse indefinidamente.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

NA