Rayados remonta al Atlas y levanta la Copa Pacífica

Monterrey cerró su participación en la Copa Pacífica con el título, luego de vencer 2-1 al Atlas en la final disputada en el Estadio Jalisco. El conjunto regiomontano vino de atrás y encontró en Germán Berterame a su figura para sellar el campeonato y culminar de forma positiva su preparación rumbo al Torneo Clausura 2026.

Con una alineación competitiva, Domènec Torrent apostó por su once habitual desde el arranque, decidido a quedarse con el trofeo de pretemporada. Rayados mostró intensidad desde los primeros minutos. Un tiro libre cobrado por Sergio Canales encontró a Daniel Aceves dentro del área, pero el remate del defensor se fue por encima del arco.

La oportunidad más clara del primer tiempo fue para Monterrey, cuando el árbitro sancionó penal tras una falta sobre Berterame. Sin embargo, Antonio Sánchez se convirtió en figura al detener el disparo y mantener con vida a los rojinegros, cambiando el ánimo del partido.

Impulsado por esa acción, Atlas tomó confianza y logró abrir el marcador en un tiro de esquina. Jorge San Martín ganó por arriba y, tras un rebote en el poste, el balón terminó en el fondo de la red para el 1-0.

Para la segunda mitad, Rayados ajustó y fue al frente en busca del empate. La presión rindió frutos luego de un error en la salida del Atlas, situación que aprovechó Omar Gálvez para quedar mano a mano y definir con calma para el 1-1.

El encuentro se volvió intenso y de ida y vuelta. Atlas estuvo cerca de recuperar la ventaja con otro cabezazo de San Martín, pero Luis Cárdenas respondió con una atajada clave para mantener el empate.

Cuando el partido entraba en su recta final, Monterrey encontró el gol del título. Un disparo de media distancia fue contenido por César Ramos, pero el rebote quedó para Germán Berterame, quien empujó el balón al fondo de las redes para decretar el 2-1 definitivo.

Con esta victoria, Monterrey cerró el torneo de pretemporada de manera invicta en Guadalajara y se declaró listo para el inicio del Clausura 2026, donde debutará en casa ante el vigente campeón de la Liga MX. Atlas, por su parte, concluyó su trabajo de pretemporada con un balance positivo y se alista para recibir al Puebla en la jornada inaugural.

