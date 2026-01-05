El Torneo Clausura 2026 de la Liga MX inicia de manera oficial con la actividad de la Jornada 1 (J1), la cual se disputará del viernes 9 al domingo 11 de enero. En esta primera fecha del campeonato, los equipos comienzan el camino rumbo a la fase final con el objetivo de sumar desde el arranque y marcar el ritmo del semestre. La agenda de partidos permitirá seguir la actividad a través de distintos canales y plataformas digitales, con encuentros disponibles tanto en señal abierta como en televisión restringida y streaming.

Entre los partidos más atractivos de la jornada destacan el debut del América como visitante ante Xolos; el duelo entre Atlas y Puebla en el Estadio Jalisco; así como la presentación de Chivas en casa frente a Pachuca. Además, el domingo se cerrará la actividad con el enfrentamiento entre Atlético de San Luis y Tigres.

Dónde ver EN VIVO los partidos de la Jornada 1 del Clausura 2026

Los aficionados podrán seguir los partidos en vivo a través de diversas señales de televisión y servicios de streaming disponibles en México, según cada encuentro.

Además, en EL INFORMADOR encontrarás la cobertura completa de la J1 del Clausura 2026, con resultados actualizados, tabla general, estadísticas y las noticias más relevantes de la Liga MX.

Calendario de partidos Jornada 1 Clausura 2026 - Liga MX

Viernes 9 de enero de 2026

Mazatlán vs Juárez

Sede: Estadio El Encanto, 18:00 horas

Transmisión: FOX One, Azteca Deportes Network, Azteca 7

Xolos vs América

Sede: Estadio Caliente, 21:00 horas

Transmisión: FOX One, FOX

Atlas vs Puebla

Sede: Estadio Jalisco, 21:00 horas

Transmisión: ViX Premium

Sábado 10 de enero de 2026

Chivas vs Pachuca

Sede: Estadio Akron, 17:00 horas

Transmisión: Amazon Prime Video

Santos vs Necaxa

Sede: Estadio TSM Corona, 19:00 horas

Transmisión: ViX Premium

León vs Cruz Azul

Sede: Estadio León, 19:00 horas

Transmisión: FOX One, FOX

Monterrey vs Toluca

Sede: Estadio BBVA, 21:00 horas

Transmisión: TUDN, ViX Premium, Las Estrellas

Domingo 11 de enero de 2026

Pumas vs Querétaro

Sede: Estadio Olímpico Universitario, 12:00 horas

Transmisión: TUDN, ViX Premium, Las Estrellas

San Luis vs Tigres

Sede: Estadio Alfonso Lastras, 19:00 horas

Transmisión: ESPN, Disney+ Premium

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del centro de México

---

