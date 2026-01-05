Lunes, 05 de Enero 2026

LO ÚLTIMO DE Deportes

Deportes | Liga MX

Liga MX: Dónde ver EN VIVO los partidos de la J1 del Clausura 2026

Arranca el Clausura 2026 de la Liga MX con una J1 cargada de actividad, que se jugará del viernes 9 al domingo 11 de enero; conoce la programación completa

Por: Oralia López

La Liga MX pone en marcha el Clausura 2026 con una jornada inaugural repartida en tres días. IMAGO7 y CANVA

La Liga MX pone en marcha el Clausura 2026 con una jornada inaugural repartida en tres días. IMAGO7 y CANVA

El Torneo Clausura 2026 de la Liga MX inicia de manera oficial con la actividad de la Jornada 1 (J1), la cual se disputará del viernes 9 al domingo 11 de enero. En esta primera fecha del campeonato, los equipos comienzan el camino rumbo a la fase final con el objetivo de sumar desde el arranque y marcar el ritmo del semestre. La agenda de partidos permitirá seguir la actividad a través de distintos canales y plataformas digitales, con encuentros disponibles tanto en señal abierta como en televisión restringida y streaming.

Entre los partidos más atractivos de la jornada destacan el debut del América como visitante ante Xolos; el duelo entre Atlas y Puebla en el Estadio Jalisco; así como la presentación de Chivas en casa frente a Pachuca. Además, el domingo se cerrará la actividad con el enfrentamiento entre Atlético de San Luis y Tigres.

Dónde ver EN VIVO los partidos de la Jornada 1 del Clausura 2026

Los aficionados podrán seguir los partidos en vivo a través de diversas señales de televisión y servicios de streaming disponibles en México, según cada encuentro.

Además, en EL INFORMADOR encontrarás la cobertura completa de la J1 del Clausura 2026, con resultados actualizados, tabla general, estadísticas y las noticias más relevantes de la Liga MX.

Calendario de partidos Jornada 1 Clausura 2026 - Liga MX

Viernes 9 de enero de 2026

Mazatlán vs Juárez
  • Sede: Estadio El Encanto, 18:00 horas
  • Transmisión: FOX One, Azteca Deportes Network, Azteca 7
Xolos vs América
  • Sede: Estadio Caliente, 21:00 horas
  • Transmisión: FOX One, FOX
Atlas vs Puebla
  • Sede: Estadio Jalisco, 21:00 horas
  • Transmisión: ViX Premium

Sábado 10 de enero de 2026

Chivas vs Pachuca
  • Sede: Estadio Akron, 17:00 horas
  • Transmisión: Amazon Prime Video
Santos vs Necaxa
  • Sede: Estadio TSM Corona, 19:00 horas
  • Transmisión: ViX Premium
León vs Cruz Azul
  • Sede: Estadio León, 19:00 horas
  • Transmisión: FOX One, FOX
Monterrey vs Toluca
  • Sede: Estadio BBVA, 21:00 horas
  • Transmisión: TUDN, ViX Premium, Las Estrellas

Domingo 11 de enero de 2026

Pumas vs Querétaro
  • Sede: Estadio Olímpico Universitario, 12:00 horas
  • Transmisión: TUDN, ViX Premium, Las Estrellas

San Luis vs Tigres

  • Sede: Estadio Alfonso Lastras, 19:00 horas
  • Transmisión: ESPN, Disney+ Premium

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del centro de México

---

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

 

OF

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones