El Torneo Clausura 2026 de la Liga MX inicia de manera oficial con la actividad de la Jornada 1 (J1), la cual se disputará del viernes 9 al domingo 11 de enero. En esta primera fecha del campeonato, los equipos comienzan el camino rumbo a la fase final con el objetivo de sumar desde el arranque y marcar el ritmo del semestre. La agenda de partidos permitirá seguir la actividad a través de distintos canales y plataformas digitales, con encuentros disponibles tanto en señal abierta como en televisión restringida y streaming.Entre los partidos más atractivos de la jornada destacan el debut del América como visitante ante Xolos; el duelo entre Atlas y Puebla en el Estadio Jalisco; así como la presentación de Chivas en casa frente a Pachuca. Además, el domingo se cerrará la actividad con el enfrentamiento entre Atlético de San Luis y Tigres.Los aficionados podrán seguir los partidos en vivo a través de diversas señales de televisión y servicios de streaming disponibles en México, según cada encuentro.Además, en EL INFORMADOR encontrarás la cobertura completa de la J1 del Clausura 2026, con resultados actualizados, tabla general, estadísticas y las noticias más relevantes de la Liga MX.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del centro de México